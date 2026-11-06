Усиление атак РФ тормозит экономику и толкает цены вверх — НБУ дал прогноз

$45.440.0951.040.21
ukenru
10:58 • 1210 просмотра
У сотрудников "Киевтеплоэнерго" проводят обыски и изымают документы - КГГА
09:24 • 12414 просмотра
Киев и четыре области переведены на аварийные отключения - сколько часов без светаPhoto
07:24 • 20229 просмотра
Более 40 черных дельфинов выбросились на берег и погибли в Новой Зеландии
Эксклюзив
07:15 • 29590 просмотра
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
06:40 • 30860 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь
Эксклюзив
06:03 • 31405 просмотра
Ракеты по заводам, фейки против оборонки: как Россия пытается ослабить украинский ОПК
6 ноября, 05:44 • 18403 просмотра
Джей Ди Вэнс формирует альянс с недовольными избирателями Трампа к выборам 2028 года — Fox News
5 ноября, 22:23 • 35474 просмотра
Трамп анонсировал крупную сделку, которая может охватить не только Украину, но и всю Европу
5 ноября, 20:18 • 36314 просмотра
Участники смертельной драки в Словакии не имеют отношения к Силам обороны Украины — МИД
5 ноября, 19:33 • 27831 просмотра
Спецназовцы ГУР провели масштабную операцию «Чебуречная» в Сумской области: сколько уничтожили оккупантов и техникиVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Я бы не хотел разрушать остальную часть страны, но, возможно, придется — Трамп не исключил новых ударов по Ирану6 ноября, 01:49 • 17263 просмотра
Холодный фронт накроет Украину 6 ноября: дожди и мокрый снегPhoto6 ноября, 04:57 • 18703 просмотра
Трамп подписал запрет будущим президентам менять Овальный кабинет06:54 • 20140 просмотра
Триумфальная арка Трампа получила одобрение - суд заблокировал её через несколько часовPhoto07:40 • 15345 просмотра
Сын Итана Хоука получил первую главную роль в кино вместе с Энтони Хопкинсом08:17 • 12830 просмотра
публикации
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
07:15 • 29591 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь
Эксклюзив
06:40 • 30861 просмотра
Ракеты по заводам, фейки против оборонки: как Россия пытается ослабить украинский ОПК
Эксклюзив
06:03 • 31405 просмотра
В Нидерландах стартовала Bitcoin Amsterdam 2026: о чём говорят участники на фоне падения биткоина5 ноября, 19:18 • 45794 просмотра
Мелания Трамп встретилась с представителями Украины и рф после операции в Олешках — важнейшие детали и заявления5 ноября, 17:09 • 37588 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Мелания Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Иран
Чешская Республика
Реклама
УНН Lite
Сын Итана Хоука получил первую главную роль в кино вместе с Энтони Хопкинсом08:17 • 12945 просмотра
Триумфальная арка Трампа получила одобрение - суд заблокировал её через несколько часовPhoto07:40 • 15445 просмотра
Трамп подписал запрет будущим президентам менять Овальный кабинет06:54 • 20247 просмотра
Лауреат Гонкуровской премии признал использование ИИ в романе5 ноября, 20:32 • 28955 просмотра
Учёные отвергли основную версию происхождения алтарного камня Стоунхенджа5 ноября, 17:31 • 25552 просмотра
Актуальное
Отопление
BFM TV
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
Фильм

Усиление атак РФ тормозит экономику и толкает цены вверх — НБУ дал прогноз

Киев • УНН

 • 396 просмотра

НБУ прогнозирует падение ВВП на 0,4% и инфляцию 12,5% в 2026 году. Последствия атак для экономики и цен будут ощущаться и в 2027 году.

Усиление атак РФ тормозит экономику и толкает цены вверх — НБУ дал прогноз

Усиление российских атак на бизнес и инфраструктуру влияет на экономику Украины, сокращая ВВП и разгоняя инфляцию. И негативные последствия этого будут ощущаться и в 2027 году. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за октябрь 2026 года, пишет УНН.

Детали

Как отметили в Нацбанке, интенсификация российских атак на предприятия и инфраструктуру вместе с блокадой портов привели к резкому торможению экономической активности и усилению ценового давления.

По оценкам НБУ, совокупный негативный эффект этих событий в III–IV кварталах 2026 года приведет к тому, что реальный ВВП в 2026 году будет на 1,9 п. п. ниже, чем мог бы быть при их отсутствии, а годовая инфляция — на 0,7 п. п. выше.

Потери внешнеторгового баланса достигнут 6,6 млрд долларов США прежде всего за счет сокращения экспорта сельскохозяйственной продукции. Негативные последствия обстрелов для экономической активности и ценовой динамики будут ощущаться и в 2027 году, отметили в НБУ.

Усиление инфляционного давления, как отмечается, потребует от НБУ сохранения достаточно жестких монетарных условий для поддержания привлекательности сбережений в гривне и сохранения контролируемости инфляционных и курсовых ожиданий. Главной задачей останется обеспечение устойчивого замедления инфляции до целевого показателя 5%, при этом при принятии решений НБУ будет учитывать ослабление экономической активности и внутреннего спроса.

По прогнозу НБУ, инфляция в 2026 году ускорится до 12,5%, а со следующего года начнет снижаться: до 7,3% в конце 2027 года и до 5% в 2028 году. Реальный ВВП в этом году сократится на 0,4%, в 2027 году вырастет на 0,4%, а в 2028 году — на 2,2%.

Усиление обстрелов ограничивает потенциал экономики и сдерживает экономическое восстановление

По прогнозу НБУ, реальный ВВП в 2026 году снизится на 0,4%. Последствия масштабных разрушений производственной, энергетической и логистической инфраструктуры лишь частично компенсируются наращиванием фискальных стимулов в конце года.

Потери экономического потенциала будут сдерживать экономическое восстановление и в 2027–2028 годах. В то же время прогноз НБУ предусматривает рост реального ВВП в 2027 году на 0,4% благодаря наращиванию государственных инвестиций в оборонную промышленность и восстановлению критической инфраструктуры. В 2028 году рост экономики может ускориться до 2,2% на фоне оживления потребительского спроса, увеличения урожаев и активизации частных инвестиций по мере снижения рисков для безопасности.

Инфляция будет расти

В ближайшие месяцы инфляция будет расти и в 2026 году ускорится до 12,5%, указали в НБУ. Удорожание топлива и последствия разрушений производственной и логистической инфраструктуры и впредь будут повышать расходы бизнеса и влиять на цены через прямые и вторичные эффекты. Кроме того, ценовое давление будет усиливаться на фоне ожидаемого расширения бюджетных стимулов в конце года.

В 2027 году прогнозируется снижение инфляции до 7,3%, а в 2028 году — до целевого показателя 5%. Инфляционное давление будет постепенно ослабевать по мере исчерпания эффектов от удорожания топлива, а также замедления темпов роста зарплат в условиях сдержанной экономической активности. Существенное влияние будут оказывать и меры монетарной политики НБУ.

Прогноз основывается на предположении о выполнении Украиной обязательств по программам сотрудничества с международными партнерами, которые будут предоставлять финансовую поддержку в необходимых объемах. Важными техническими предположениями прогноза также являются улучшение логистики с середины 2027 года и постепенное снижение рисков для безопасности в конце прогнозного горизонта. Прогноз учитывает последствия разрушений, уже нанесенных российскими атаками, однако риски дальнейших потерь остаются высокими, отметили в НБУ.

Инфляция ускоряется, экономика замедляется: какие решения приняли НБУ и ЕЦБ и как они повлияют на украинцев29.10.26, 16:30 • 35310 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеЭкономика
Взрывы
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Национальный банк Украины
Соединённые Штаты
Украина