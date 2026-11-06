Усиление атак РФ тормозит экономику и толкает цены вверх — НБУ дал прогноз

Усиление российских атак на бизнес и инфраструктуру влияет на экономику Украины, сокращая ВВП и разгоняя инфляцию. И негативные последствия этого будут ощущаться и в 2027 году. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за октябрь 2026 года, пишет УНН.

Детали

Как отметили в Нацбанке, интенсификация российских атак на предприятия и инфраструктуру вместе с блокадой портов привели к резкому торможению экономической активности и усилению ценового давления.

По оценкам НБУ, совокупный негативный эффект этих событий в III–IV кварталах 2026 года приведет к тому, что реальный ВВП в 2026 году будет на 1,9 п. п. ниже, чем мог бы быть при их отсутствии, а годовая инфляция — на 0,7 п. п. выше.

Потери внешнеторгового баланса достигнут 6,6 млрд долларов США прежде всего за счет сокращения экспорта сельскохозяйственной продукции. Негативные последствия обстрелов для экономической активности и ценовой динамики будут ощущаться и в 2027 году, отметили в НБУ.

Усиление инфляционного давления, как отмечается, потребует от НБУ сохранения достаточно жестких монетарных условий для поддержания привлекательности сбережений в гривне и сохранения контролируемости инфляционных и курсовых ожиданий. Главной задачей останется обеспечение устойчивого замедления инфляции до целевого показателя 5%, при этом при принятии решений НБУ будет учитывать ослабление экономической активности и внутреннего спроса.

По прогнозу НБУ, инфляция в 2026 году ускорится до 12,5%, а со следующего года начнет снижаться: до 7,3% в конце 2027 года и до 5% в 2028 году. Реальный ВВП в этом году сократится на 0,4%, в 2027 году вырастет на 0,4%, а в 2028 году — на 2,2%.

Усиление обстрелов ограничивает потенциал экономики и сдерживает экономическое восстановление

По прогнозу НБУ, реальный ВВП в 2026 году снизится на 0,4%. Последствия масштабных разрушений производственной, энергетической и логистической инфраструктуры лишь частично компенсируются наращиванием фискальных стимулов в конце года.

Потери экономического потенциала будут сдерживать экономическое восстановление и в 2027–2028 годах. В то же время прогноз НБУ предусматривает рост реального ВВП в 2027 году на 0,4% благодаря наращиванию государственных инвестиций в оборонную промышленность и восстановлению критической инфраструктуры. В 2028 году рост экономики может ускориться до 2,2% на фоне оживления потребительского спроса, увеличения урожаев и активизации частных инвестиций по мере снижения рисков для безопасности.

Инфляция будет расти

В ближайшие месяцы инфляция будет расти и в 2026 году ускорится до 12,5%, указали в НБУ. Удорожание топлива и последствия разрушений производственной и логистической инфраструктуры и впредь будут повышать расходы бизнеса и влиять на цены через прямые и вторичные эффекты. Кроме того, ценовое давление будет усиливаться на фоне ожидаемого расширения бюджетных стимулов в конце года.

В 2027 году прогнозируется снижение инфляции до 7,3%, а в 2028 году — до целевого показателя 5%. Инфляционное давление будет постепенно ослабевать по мере исчерпания эффектов от удорожания топлива, а также замедления темпов роста зарплат в условиях сдержанной экономической активности. Существенное влияние будут оказывать и меры монетарной политики НБУ.

Прогноз основывается на предположении о выполнении Украиной обязательств по программам сотрудничества с международными партнерами, которые будут предоставлять финансовую поддержку в необходимых объемах. Важными техническими предположениями прогноза также являются улучшение логистики с середины 2027 года и постепенное снижение рисков для безопасности в конце прогнозного горизонта. Прогноз учитывает последствия разрушений, уже нанесенных российскими атаками, однако риски дальнейших потерь остаются высокими, отметили в НБУ.

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