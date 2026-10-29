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Инфляция ускоряется, экономика замедляется: какие решения приняли НБУ и ЕЦБ и как они повлияют на украинцев

Киев • УНН

 • 4390 просмотра

НБУ повысил ставку до 16,5% из-за инфляции и давления на гривну. ЕЦБ оставил ставки без изменений на фоне энергетических рисков.

Инфляция ускоряется, экономика замедляется: какие решения приняли НБУ и ЕЦБ и как они повлияют на украинцев

29 октября можно смело назвать днём важных монетарных решений: о своих постановлениях сообщили сразу два крупных финансовых регулятора, от которых зависит экономическое благополучие украинцев: Национальный банк Украины (НБУ) и Европейский центральный банк (ЕЦБ). НБУ повысил учётную ставку до 16,5%, а ЕЦБ оставил свои ставки без изменений.  Кроме того, оба регулятора подчеркнули риски из-за подорожания энергоносителей. О каких ещё ключевых решениях объявили финансовые регуляторы и как они повлияют на повседневную жизнь украинцев, рассказывает УНН.

Почему НБУ решил повысить учётную ставку

До 29 октября 2026 года учётная ставка составляла 16%. Теперь регулятор стремится сдержать рост цен, поддержать гривневые сбережения и уменьшить давление на валютном рынке. В НБУ надеются, что более высокая ставка поможет поддержать гривневые сбережения и побудить банки повышать доходность депозитов.

Кроме того, как подчёркивает финансовый регулятор, сокращение экспорта и последствия российских атак усилили давление на гривну. Поэтому НБУ рассчитывает, что более высокая доходность гривневых сбережений поможет стабилизировать валютный рынок.

НБУ третий раз подряд повысил учетную ставку под давлением инфляции - до 16,5%29.10.26, 14:13 • 14867 просмотров

Инфляция в Украине превысила ожидания НБУ: почему это произошло 

В сентябре 2026 года потребительская инфляция в Украине ускорилась до 10% в годовом измерении, а базовая инфляция, отражающая более устойчивые изменения цен, составила 8,8%. По оценкам Нацбанка, в октябре тенденция сохранилась. Главные причины — подорожание топлива из-за войны на Ближнем Востоке и российские удары по складам и логистике. Это увеличивает расходы бизнеса и усиливает ценовое давление на потребителей.

Прогноз инфляции на 2026 год (повысили, — ред.) до 12,5%. По оценкам НБУ, только последствия обстрелов добавят к годовой инфляции около 0,7 п. п.

— отметил во время пресс-конференции глава НБУ Андрей Пышный.

На 2027 год НБУ прогнозирует инфляцию на уровне 7,3% благодаря ожидаемому удешевлению нефти и действию монетарной политики. Возвращение к целевым 5% ожидается в 2028 году.

НБУ также учёл риски роста бюджетных расходов на оборону и восстановление, дефицита работников и давления на зарплаты. Вместе с тем регулятор предупреждает: ухудшение ситуации с безопасностью может охладить потребительский спрос и частично сдержать инфляцию. Из-за блокировки портов возможно краткосрочное снижение закупочных цен на отдельные продукты.

Национальный регулятор ухудшил прогноз для экономики Украины: чего ожидать дальше

Вместе с решением по ставке НБУ пересмотрел оценку экономической динамики. По предварительным подсчётам регулятора, в третьем квартале реальный валовой внутренний продукт сократился на 0,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причины — блокада портов и российские удары по промышленности и логистике. Больше всего пострадали металлургические и рудные предприятия; ситуация ухудшилась и в других отраслях.

На 2026 год НБУ прогнозирует сокращение ВВП на 0,4%, а негативный вклад обстрелов оценивает в 1,9 процентного пункта. В 2027 году экономика, согласно его прогнозам, может вырасти на 0,4% при условии улучшения логистики, а в 2028-м — на 2,2% при снижении рисков безопасности. Росту будут способствовать инвестиции в оборонный сектор и восстановление инфраструктуры.

Что будет с депозитами и кредитами украинцев

Изменение учётной ставки не повлияет на условия всех депозитов и кредитов, которые сейчас есть у украинцев. По крайней мере, немедленно этого не произойдёт. Каждый банк будет принимать такие решения самостоятельно и постепенно.

В НБУ отмечают, что на предыдущие решения первыми реагировали небольшие банки. В последнее время ставки по гривневым депозитам начали пересматривать и крупные учреждения. А сами украинцы продолжали наращивать гривневые депозиты и вложения в ОВГЗ.

Кредитование при этом не остановилось. По данным НБУ, в сентябре объём чистых гривневых кредитов бизнесу вырос более чем на 32% в годовом измерении, а населению — на 38%. Регулятор также сообщил о четырёх пакетах изменений, направленных на поддержку кредитования оборонной промышленности, энергетики, аграрного сектора и торговли.

Умеренное повышение учетной ставки является взвешенным решением, которое позволяет сохранить баланс между контролем над инфляцией и поддержкой экономики

 - подчеркнул глава НБУ, объясняя сложившуюся ситуацию.

Вместе с тем НБУ прогнозирует сохранение ставки на уровне 16,5% до второго квартала 2027 года, но допускает ее пересмотр в случае изменения рисков.

Какие суммы хранят украинцы в банках и кому больше всего доверяют29.10.26, 13:49 • 13442 просмотра

Международная помощь Украине: что с ней и почему она остается важной

В третьем квартале Украина получила меньше международной помощи, чем ожидалось, прежде всего из-за задержек с реформами. Октябрьские законы парламента должны помочь разблокировать финансирование со стороны ЕС и МВФ.

Прогноз НБУ на 2026 год предусматривает около 50 млрд долларов прямой бюджетной поддержки и более 32 млрд долларов по оборонной составляющей программы Ukraine Support Loan. На 2027 год заложили 52 млрд и 37 млрд долларов соответственно. При таком сценарии международные резервы Украины должны превышать 62 млрд долларов в 2026–2027 годах.

Однако в НБУ предупреждают, что финансовую поддержку официальный Киев может получать неравномерно. Вместе с тем в последнее время риск задержек несколько снизился после выполнения Украиной части обязательств перед партнерами и получения предварительных сигналов относительно финансирования на следующий год.

Какие решения принял Европейский центральный банк

В тот же день Совет управляющих ЕЦБ оставил без изменений все три ключевые ставки. Ставка по депозитным операциям составляет 2,50%, по основным операциям рефинансирования — 2,65%, по маржинальным кредитным операциям — 2,90%.

ЕЦБ объяснил паузу неопределенностью. Удорожание энергоносителей угрожает ускорением инфляции и замедлением экономического роста, а полное влияние энергетического шока еще не проявилось. По оценке ЕЦБ, базовое ценовое давление остается относительно стабильным, а заработные платы пока существенно не отреагировали на энергетический шок. Условия финансирования после предыдущего заседания ужесточились.

Совет управляющих не берет на себя предварительных обязательств относительно конкретной траектории ставок

— говорится в сообщении ЕЦБ.

Цель ЕЦБ — инфляция на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Однако дальнейшие решения будут зависеть прежде всего от новых статистических данных, прогнозов и рисков.

Параллельно ЕЦБ продолжает постепенно сокращать портфели ценных бумаг, приобретенных по программам APP и PEPP: средства от погашения бумаг больше не реинвестируются. Кроме того, ЕЦБ сохраняет готовность применять доступные инструменты, если нестабильность на финансовых рынках будет препятствовать передаче его процентной политики во всех странах еврозоны. В частности, для этого предусмотрен специальный инструмент защиты трансмиссии.

Чем отличаются решения двух регуляторов

НБУ повысил ставку на фоне ускорения инфляции и рисков для гривны. ЕЦБ оставил ставки без изменений, чтобы оценить последствия энергетического шока для еврозоны. Однако напрямую сравнивать 16,5% в Украине и 2,5% по депозитным операциям ЕЦБ как показатели дороговизны кредитов некорректно. Это разные инструменты в разных экономиках, с неодинаковыми инфляционными целями и рисками.

Для украинских вкладчиков ключевым последствием решения НБУ может стать дальнейшая поддержка ставок по гривневым депозитам. Для заемщиков стоимость новых кредитов будет зависеть от условий банков, а для бизнеса значение будут иметь также восстановление логистики, доступ к финансированию и ситуация с безопасностью.

Напомним

Ранее мы писали о том, что НБУ повысил официальный курс доллара до исторического максимума.

Александра Василенко

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