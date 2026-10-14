НБУ підвищив офіційний курс долара до історичного максимуму

Станом на середу, 14 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 45,08 гривні за один долар. Офіційний курс у вівторок становив 44,96 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,44. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 45,0802 грн (+12 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,4380 грн (+20 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5245 грн. (+7 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:

у банках долар торгується за курсом 44,79-45,33 грн, євро за 50,14-50,84 грн, злотий за 11,21-11,69 грн;

на міжбанку курси становлять 45,09-45,12 грн/дол. та 50,47-50,49 грн/євро.

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