$44.960.0750.240.07
ukenru
05:00 • 472 перегляди
НБУ підвищив офіційний курс долара до історичного максимуму
23:52 • 30255 перегляди
Нічна атака на Київ забрала життя двох людей, поранено понад 20Video
13 жовтня, 21:48 • 35438 перегляди
Атака на Київ: загиблий, восьмеро поранених і пожежі в будівляхPhotoVideo
13 жовтня, 20:48 • 27795 перегляди
росіяни вдарили балістикою по ТЕЦ-4 у Києві, попередження від партнерів не було - Зеленський
13 жовтня, 20:23 • 27756 перегляди
Балістична атака на Київ: ракета влучила у 9-поверхівку
13 жовтня, 20:09 • 24551 перегляди
росія розглядає серед сценаріїв пряму війну з Європою до 2045 року - розвідка
13 жовтня, 19:02 • 29757 перегляди
Україна стане аграрною частиною ЄС на особливих умовах: у Брюсселі розповіли про майбутнє експорту зерна
13 жовтня, 18:29 • 55048 перегляди
Молода картопля за тиждень подорожчала втричі: що відбувається з цінами та чи загрожує Україні дефіцит
13 жовтня, 17:45 • 29084 перегляди
ЄС офіційно відкрив два кластери у перемовинах про вступ України
13 жовтня, 16:59 • 26705 перегляди
У низці областей України 14 жовтня будуть діяти графіки - як довго доведеться сидіти без світла
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
3.6м/с
89%
757мм
Популярнi новини
Катастрофа Міг-29 на Одещині: одна з версій - нештатне спрацювання керованої ракети13 жовтня, 19:40 • 4544 перегляди
Балістична ракета влучила у 9-поверхівку у Києві - як виглядає будинок після атаки рф (фоторепортаж)PhotoVideo13 жовтня, 22:19 • 11509 перегляди
Ворог знищив останній великий логістичний центр "Епіцентру" у ХмельницькомуPhoto23:21 • 12740 перегляди
Окупанти блокують легальний продаж риби на Запоріжжі - ЦНС01:56 • 9908 перегляди
Британія пришвидшить постачання Україні ракет LMM і готує санкції проти рф02:27 • 8456 перегляди
Публікації
П’ять країн виділяють Україні 4,1 млн євро на підтримку транспорту: як витратять кошти13 жовтня, 18:40 • 34945 перегляди
Молода картопля за тиждень подорожчала втричі: що відбувається з цінами та чи загрожує Україні дефіцит13 жовтня, 18:29 • 55045 перегляди
Україна і НАТО розробили ШІ-моделі для прогнозування атак БпЛА та планування операцій артилерії - що вони вміють13 жовтня, 16:35 • 48535 перегляди
Як підготувати організм до зими: дієтолог пояснив, що змінити в раціоні восени
Ексклюзив
13 жовтня, 15:39 • 47238 перегляди
Переведення годинників на зимовий час: користь, ризики та невирішене майбутнє13 жовтня, 12:57 • 61382 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Антоніу Кошта
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Литва
Реклама
УНН Lite
"Ми втратили нашу маленьку донечку" - чоловік Ірини Федишин розповів про родинну трагедіюVideo13 жовтня, 18:56 • 26768 перегляди
Помер комік “Ліги сміху” Олександр “Веня” ВенедчукVideo13 жовтня, 17:36 • 28870 перегляди
Стартувало передзамовлення шутеру METRO 2039 - скільки грошей готувати13 жовтня, 16:17 • 24322 перегляди
Жіночий ФК “Річмонд” із серіалу “Тед Лассо” з’явиться у ЕА FC27 - компанія ЕА поновить партнерство з Warner BrosVideo13 жовтня, 14:41 • 28283 перегляди
Netflix вирішив транслювати ЧС з футболу у Європі - де показуватиме матчі13 жовтня, 14:12 • 28907 перегляди
Актуальне
Опалення
ChatGPT
Шахед-136
МіГ-29
Техніка

НБУ підвищив офіційний курс долара до історичного максимуму

Київ • УНН

 • 476 перегляди

НБУ встановив курс долара на рівні 45,08 грн, євро - 50,44 грн. На міжбанку долар торгується на рівні 45,12 грн.

НБУ підвищив офіційний курс долара до історичного максимуму

Станом на середу, 14 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 45,08 гривні за один долар. Офіційний курс у вівторок становив 44,96 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,44. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 45,0802 грн (+12 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,4380 грн (+20 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5245 грн. (+7 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:

  • у банках долар торгується за курсом 44,79-45,33 грн, євро за 50,14-50,84 грн, злотий за 11,21-11,69 грн;
    • на міжбанку курси становлять 45,09-45,12 грн/дол. та 50,47-50,49 грн/євро.

      Нагадаємо

      У вересні споживчі ціни в Україні зросли на 2,1%. Найбільше подорожчали яйця - на 43,6%, а цукор - на 8,3%.

      Марченко: Україна не отримала 29,5 млрд доларів через невиконання міжнародних зобов’язань12.10.26, 14:25 • 3952 перегляди

      Вадим Хлюдзинський

      Фінанси
      Злотий
      Національний банк України
      Україна