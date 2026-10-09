Ціни в Україні у вересні зросли на 2,1%, яйця подорожчали на 43,6% - Держстат

Як почистити душову лійку, прибрати наліт і відновити рівномірний струмінь води

Як почистити душову лійку, прибрати наліт і відновити рівномірний струмінь води

Як почистити душову лійку, прибрати наліт і відновити рівномірний струмінь води

Як почистити душову лійку, прибрати наліт і відновити рівномірний струмінь води