Ціни в Україні у вересні зросли на 2,1%, яйця подорожчали на 43,6% - Держстат
Київ • УНН
У вересні споживчі ціни в Україні зросли на 2,1%. Найбільше подорожчали яйця - на 43,6%, а цукор - на 8,3%.
У вересні поточного року в Україні споживчі ціни зросли на 2,1% порівняно з серпнем. Про це повідомила Державна служба статистики України, передає УНН.
Деталі
Найбільше зросли в ціні яйця - на 43,6%. Також зросли ціни на наступні продукти харчування:
- цукор подорожчав на
8,3%;
- молоко, сир та яйця подорожчали
на 6,9%;
- риба та продукти з
риби подорожчали на 2,1%;
- хліб і хлібопродукти подорожчали
на 1,8%;
- м'ясо та
м'ясопродукти подорожчали на 1,7%;
- олія та жири подорожчали
на 1,7%.
- фрукти подорожчали на
5,7%;
- овочі подорожчали на
2,3%.
- алкогольні напої і
тютюнові вироби подорожчали на 1,4%.
Нагадаємо
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