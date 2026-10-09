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Цены в Украине в сентябре выросли на 2,1%, яйца подорожали на 43,6% - Госстат

Киев • УНН

 • 352 просмотра

В сентябре потребительские цены в Украине выросли на 2,1%. Больше всего подорожали яйца - на 43,6%, а сахар - на 8,3%.

Цены в Украине в сентябре выросли на 2,1%, яйца подорожали на 43,6% - Госстат

В сентябре текущего года в Украине потребительские цены выросли на 2,1% по сравнению с августом. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины, передает УНН.

Детали

Больше всего выросли в цене яйца - на 43,6%. Также выросли цены на следующие продукты питания:

  • сахар подорожал на 8,3%;
    • молоко, сыр и яйца подорожали на 6,9%;
      • рыба и продукты из рыбы подорожали на 2,1%;
        • хлеб и хлебопродукты подорожали на 1,8%;
          • мясо и мясопродукты подорожали на 1,7%;
            • масло и жиры подорожали на 1,7%.
              • фрукты подорожали на 5,7%;
                • овощи подорожали на 2,3%.
                  • алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1,4%.

                    Напомним

                    Украина взяла на себя обязательство перед Международным валютным фондом постепенно повысить тарифы на газ, отопление и горячую воду.

                    Евгений Устименко

                    ОбществоЭкономикаФинансы
                    Тарифы
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                    Международный валютный фонд
                    Украина