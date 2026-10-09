Цены в Украине в сентябре выросли на 2,1%, яйца подорожали на 43,6% - Госстат
Киев • УНН
В сентябре потребительские цены в Украине выросли на 2,1%. Больше всего подорожали яйца - на 43,6%, а сахар - на 8,3%.
В сентябре текущего года в Украине потребительские цены выросли на 2,1% по сравнению с августом. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины, передает УНН.
Детали
Больше всего выросли в цене яйца - на 43,6%. Также выросли цены на следующие продукты питания:
- сахар подорожал на
8,3%;
- молоко, сыр и яйца подорожали
на 6,9%;
- рыба и продукты из
рыбы подорожали на 2,1%;
- хлеб и хлебопродукты подорожали
на 1,8%;
- мясо и
мясопродукты подорожали на 1,7%;
- масло и жиры подорожали
на 1,7%.
- фрукты подорожали на
5,7%;
- овощи подорожали на
2,3%.
- алкогольные напитки и
табачные изделия подорожали на 1,4%.
Напомним
Украина взяла на себя обязательство перед Международным валютным фондом постепенно повысить тарифы на газ, отопление и горячую воду.