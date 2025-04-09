Кэтрин, принцесса Уэльская

Принц Чарльз дал Меган Маркл прозвище "Вольфрам" из-за ее стойкого характера и непоколебимости. Это было знаком уважения и способом поприветствовать ее в королевской семье.
Принцесса Уэльская сообщила о своем состоянии после возвращения в больницу Марсдена. Кэтрин поблагодарила медперсонал за заботу и выразила оптимизм относительно будущего.
Принц Уильям поздравил Кейт Миддлтон с 43-летием, опубликовав трогательное послание и новую фотографию. Он отметил ее силу духа в течение последнего года, когда она боролась с раком.
Королевская семья посетила традиционную рождественскую службу в Сандрингеме, но без принца Эндрю. Принцесса Кейт, которая борется с раком, поразила присутствующих своим видом в элегантном зеленом пальто.
Букингемский дворец сообщил о положительной динамике лечения рака у короля Чарльза. В 2025 году Чарльз планирует возобновить полную программу государственных обязанностей, включая зарубежные визиты.
Принц и принцесса Уэльские опубликовали рождественскую открытку и не появятся на традиционном обеде в Букингемском дворце. Семья уже находится в Норфолке со своими детьми.
Ученые из Кембриджа разработали уникальный тест на мочу для выявления "зомби-клеток", сигнализирующих о ранних стадиях рака легких. Тест был успешно протестирован на мышах и планирует начать исследования на людях.
Королевская резиденция приостанавливает прием гостей из-за ремонта стоимостью 369 млн долларов. Государственные мероприятия временно перенесут в Виндзорский замок, а король Чарльз лично будет финансировать ремонт своих частных комнат.
Королева Великобритании Камилла возобновляет выполнение государственных обязанностей после перенесенной инфекции дыхательных путей. Ее график будет скорректирован во избежание лишних нагрузок, включая сокращение продолжительности мероприятий.
Принцесса Уэльская Кэтрин посетила Фестиваль памяти в Королевском Альберт-Холле после завершения химиотерапии. Это ее первое крупное публичное мероприятие за последние 8 месяцев после диагностирования рака.
Принцесса Уэльская присоединилась к мужу на встрече с семьями жертв нападения в Саутпорте. Это первый официальный выход Кейт после завершения курса химиотерапии, где она проявила поддержку пострадавшей общине.
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые вернулась к работе после завершения лечения от рака. Она встретилась с командой Центра раннего развития ребенка в Виндзорском замке для обсуждения своего проекта.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил поддержку Кейт Миддлтон, принцессе Уэльской, после того, как она объявила о своем диагнозе рака и прохождении курса химиотерапии, пожелав ей полного и скорейшего выздоровления.
Король Чарльз III, который борется с раком, был замечен в Букингемском дворце и Кларенс-хаусе, а королева-консорт Камилла заверила доброжелателей, что он чувствует себя "очень хорошо", несмотря на то, что не смог присоединиться к ее поездке из-за болезни.
Принц Гарри попробовал покататься на скелетоне со скоростью почти 100 км/ч во время посещения трассы для будущих Игр Непокоренных в Канаде.
Камилла рассказала о короле Чарльзе ІІІ, который выздоровел после трехдневного пребывания в больнице для лечения простаты, в то время как она сама открыла новый центр поддержки онкобольных.