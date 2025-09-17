$41.180.06
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
17 сентября, 05:30 • 22181 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 24759 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 78674 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
16 сентября, 15:22 • 100154 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
16 сентября, 14:08 • 49972 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 60488 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
16 сентября, 10:07 • 95610 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
16 сентября, 09:54 • 31123 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
16 сентября, 09:19 • 62890 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Эксклюзив
Эксклюзив
Король Чарльз и Камилла встретили Трампа с женой у Виндзорского замка

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Король Карл III и Камилла встретили Трампа с Меланией у Виндзорского замка. Они также пообщались с принцем Уильямом и Кейт, принцессой Уэльской.

Король Чарльз и Камилла встретили Трампа с женой у Виндзорского замка

Король Карл III и Камилла приветствовали Дональда Трампа и его жену Меланию у Виндзорского замка. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Король Карл III и королева Камилла пожали руки супругам Трамп у Виндзорского замка.

Отмечается, что Трампа с женой встретили принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт.

Напомним

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в Великобританию со вторым государственным визитом. Их сопровождает госсекретарь США Марко Рубио, которого встретила глава МИД Великобритании Иветт Купер.

Король Чарльз может повлиять на позицию Трампа по Украине - Politico17.09.25, 14:08 • 4906 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Уильям, принц Уэльский
Королева Камилла
Кэтрин, принцесса Уэльская
Дональд Трамп
Карл III