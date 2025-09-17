Король Чарльз и Камилла встретили Трампа с женой у Виндзорского замка

Король Карл III и Камилла приветствовали Дональда Трампа и его жену Меланию у Виндзорского замка. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Король Карл III и королева Камилла пожали руки супругам Трамп у Виндзорского замка.

Отмечается, что Трампа с женой встретили принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт.

Напомним

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в Великобританию со вторым государственным визитом. Их сопровождает госсекретарь США Марко Рубио, которого встретила глава МИД Великобритании Иветт Купер.

Король Чарльз может повлиять на позицию Трампа по Украине - Politico