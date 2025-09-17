Король Чарльз может повлиять на позицию Трампа по Украине - Politico

Визит Трампа в Лондон призван убедить его увеличить поддержку Украины в войне с россией, в частности, через влияние короля Карла и премьер-министра Кира Стармера. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Совместно с первой леди Меланией Трамп станет первым президентом США, которого официально примут в Виндзорском замке. Это станет еще одним исключением в ряду необычных шагов второго государственного визита Трампа, уточняют журналисты.

Лондон готовит пышный прием с банкетом, почетным эскортом и военным авиапарадом. За этой церемонией стоит и политическая цель — напомнить о долгой истории военного сотрудничества Британии и США, говорится в материале.

Британские власти рассчитывают, что королевский "шарм" поможет премьер-министру Киру Стармеру убедить Трампа усилить давление на российского диктатора владимира путина. Хотя официально переговоры о мире в Украине не значатся в программе, источники ожидают, что их поднимут за закрытыми дверями - подчеркивает издание.

Высокопоставленный военный чиновник отметил, что король "очень близок" к деталям переговоров о прекращении огня и лично к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это дает Лондону "уникальное преимущество" — монарха, который тихо, но последовательно поддерживает Киев.

Также Трамп демонстрирует глубокое уважение к британской монархии. Отправляясь в Лондон, он назвал Карла "элегантным джентльменом" и визит — "большой честью".

После скандальной встречи в Овальном кабинете Зеленский нашел поддержку именно у Карла. Король неожиданно пригласил его на чай в Сандрингем, а затем — на обед в Виндзорском замке перед июньским саммитом НАТО.

Орисия Луцевич из Chatham House отметила, что жесты Карла стали сигналом "солидарности и напоминанием о том, кто жертва, а кто агрессор". По словам бывшего британского дипломата, монарх умеет находить формы выражения своей позиции, даже не выступая публично.

Во время визита Трамп проведет ночь в Виндзоре, где его ждут каретная процессия, обед в парадном зале и государственный банкет. По мнению бывших дипломатов, именно в кулуарах король может попытаться убедить президента поддержать Украину.

Однако остается вопрос, сможет ли король реально повлиять на американского лидера. Советники указывают, что подобные приемы ранее помогали убедить Трампа в важности НАТО. На этот раз вместе с ним прибывают госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, которых также будут пытаться склонить к поддержке Киева - добавляет издание.

Напомним

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в Великобританию с вторым государственным визитом. Их сопровождает госсекретарь США Марко Рубио, которого встретила глава МИД Британии Иветт Купер.

