Король Чарльз може вплинути на позицію Трампа щодо України - Politico
Київ • УНН
Візит Трампа до Лондона має на меті переконати його збільшити підтримку України у війні з росією, зокрема через вплив короля Чарльза та прем'єр-міністра Кіра Стармера. Про це повідомляє Politico, пише УНН.
Деталі
Спільно з першою леді Меланією Трамп стане першим президентом США, якого офіційно приймуть у Віндзорському замку. Це стане ще одним винятком у низці незвичайних кроків другого державного візиту Трампа, уточнюють журналісти.
Лондон готує пишний прийом із банкетом, почесним ескортом і військовим авіапарадом. За цією церемонією стоїть і політична мета — нагадати про довгу історію військового співробітництва Британії та США, йдеться в матеріалі.
Британська влада розраховує, що королівський "шарм" допоможе прем'єр-міністру Кіру Стармеру переконати Трампа посилити тиск на російського диктатора володимира путіна. Хоча офіційно переговори про мир в Україні не значаться в програмі, джерела очікують, що їх піднімуть за зачиненими дверима
Високопоставлений військовий чиновник зазначив, що король "дуже близький" до деталей переговорів про припинення вогню і особисто до президента України Володимира Зеленського. Це дає Лондону "унікальну перевагу" — монарха, який тихо, але послідовно підтримує Київ.
Також Трамп демонструє глибоку повагу до британської монархії. Вирушаючи до Лондона, він назвав Чарльза "елегантним джентльменом" і візит — "великою честю".
Після скандальної зустрічі в Овальному кабінеті Зеленський знайшов підтримку саме в Чарльза. Король несподівано запросив його на чай у Сандрінгем, а потім — на обід у Віндзорському замку перед червневим самітом НАТО.
Орісія Луцевич із Chatham House зазначила, що жести Чарльза стали сигналом "солідарності та нагадуванням про те, хто жертва, а хто агресор". За словами колишнього британського дипломата, монарх уміє знаходити форми вираження своєї позиції, навіть не виступаючи публічно.
Під час візиту Трамп проведе ніч у Віндзорі, де на нього чекають каретна процесія, обід у парадній залі та державний банкет. На думку колишніх дипломатів, саме в кулуарах король може спробувати переконати президента підтримати Україну.
Однак залишається питання, чи зможе король реально вплинути на американського лідера. Радники вказують, що подібні прийоми раніше допомагали переконати Трампа у важливості НАТО. Цього разу разом із ним прибувають держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, яких також намагатимуться схилити до підтримки Києва
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія прибули до Великої Британії з другим державним візитом. Їх супроводжує держсекретар США Марко Рубіо, якого зустріла глава МЗС Британії Іветт Купер.
