Король Чарльз може вплинути на позицію Трампа щодо України - Politico

Візит Трампа до Лондона має на меті переконати його збільшити підтримку України у війні з росією, зокрема через вплив короля Чарльза та прем'єр-міністра Кіра Стармера. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Спільно з першою леді Меланією Трамп стане першим президентом США, якого офіційно приймуть у Віндзорському замку. Це стане ще одним винятком у низці незвичайних кроків другого державного візиту Трампа, уточнюють журналісти.

Лондон готує пишний прийом із банкетом, почесним ескортом і військовим авіапарадом. За цією церемонією стоїть і політична мета — нагадати про довгу історію військового співробітництва Британії та США, йдеться в матеріалі.

Британська влада розраховує, що королівський "шарм" допоможе прем'єр-міністру Кіру Стармеру переконати Трампа посилити тиск на російського диктатора володимира путіна. Хоча офіційно переговори про мир в Україні не значаться в програмі, джерела очікують, що їх піднімуть за зачиненими дверима - підкреслює видання.

Високопоставлений військовий чиновник зазначив, що король "дуже близький" до деталей переговорів про припинення вогню і особисто до президента України Володимира Зеленського. Це дає Лондону "унікальну перевагу" — монарха, який тихо, але послідовно підтримує Київ.

Також Трамп демонструє глибоку повагу до британської монархії. Вирушаючи до Лондона, він назвав Чарльза "елегантним джентльменом" і візит — "великою честю".

Після скандальної зустрічі в Овальному кабінеті Зеленський знайшов підтримку саме в Чарльза. Король несподівано запросив його на чай у Сандрінгем, а потім — на обід у Віндзорському замку перед червневим самітом НАТО.

Орісія Луцевич із Chatham House зазначила, що жести Чарльза стали сигналом "солідарності та нагадуванням про те, хто жертва, а хто агресор". За словами колишнього британського дипломата, монарх уміє знаходити форми вираження своєї позиції, навіть не виступаючи публічно.

Під час візиту Трамп проведе ніч у Віндзорі, де на нього чекають каретна процесія, обід у парадній залі та державний банкет. На думку колишніх дипломатів, саме в кулуарах король може спробувати переконати президента підтримати Україну.

Однак залишається питання, чи зможе король реально вплинути на американського лідера. Радники вказують, що подібні прийоми раніше допомагали переконати Трампа у важливості НАТО. Цього разу разом із ним прибувають держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, яких також намагатимуться схилити до підтримки Києва - додає видання.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія прибули до Великої Британії з другим державним візитом. Їх супроводжує держсекретар США Марко Рубіо, якого зустріла глава МЗС Британії Іветт Купер.

