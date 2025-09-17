$41.230.05
48.500.10
ukenru
16 вересня, 16:50 • 17899 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 32520 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 22647 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 38228 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 53502 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 25332 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 42591 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 37111 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 16843 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 37846 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Протестувальники підсвітили Віндзорський замок зображеннями Трампа та Епштейна

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Під час візиту президента США до Великої Британії активісти спроєктували зображення Дональда Трампа та Джеффрі Епштейна на стіни Віндзорського замку. Поліція затримала чотирьох осіб за підозрою у зловмисних комунікаціях.

Протестувальники підсвітили Віндзорський замок зображеннями Трампа та Епштейна

16 вересня, у перший день державного візиту президента Сполучених Штатів Америки до Великої Британії протестувальники підсвітили Віндзорський замок проєкціями із зображеннями Дональда Трампа та Джеффрі Епштейна. Про це інформує УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Зазначається, що активісти вивели на стіни Віндзорського замку гігантські зображення Трампа разом із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном, а також фотографію президента з поліцейського досьє. 

На стіні Віндзорського замку демонструється відео, що висміює Дональда Трампа та його зв'язок із покійним педофілом Джеффрі Епштейном

- пише Sky News.

Поліція Темз-Веллі затримала чотирьох осіб за підозрою у зловмисних комунікаціях.

Нагадаємо, у вівторок, 16 вересня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп із дружиною Меланією прибув до Великої Британії з другим державним візитом. Їх супроводжує держсекретар США Марко Рубіо, якого в аеропорту Станстед зустріла глава МЗС Британії Іветт Купер. 

У програмі поїздки, яка триватиме з 16 по 18 вересня, урочистий прийом у Віндзорському замку з королем Чарльзом III та королевою Каміллою, державний бенкет, двосторонні переговори з прем’єром Кіром Стармером, а також оголошення економічних угод на понад 10 мільярдів доларів.

Президент США Дональд Трамп із дружиною Меланією прибули до лондонської резиденції посла США Вінфілд Хаус. 17 вересня він зустрінеться з королем, якого назвав своїм давнім другом.

Віта Зеленецька

