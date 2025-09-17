Протестувальники підсвітили Віндзорський замок зображеннями Трампа та Епштейна
Київ • УНН
Під час візиту президента США до Великої Британії активісти спроєктували зображення Дональда Трампа та Джеффрі Епштейна на стіни Віндзорського замку. Поліція затримала чотирьох осіб за підозрою у зловмисних комунікаціях.
16 вересня, у перший день державного візиту президента Сполучених Штатів Америки до Великої Британії протестувальники підсвітили Віндзорський замок проєкціями із зображеннями Дональда Трампа та Джеффрі Епштейна. Про це інформує УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
Зазначається, що активісти вивели на стіни Віндзорського замку гігантські зображення Трампа разом із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном, а також фотографію президента з поліцейського досьє.
На стіні Віндзорського замку демонструється відео, що висміює Дональда Трампа та його зв'язок із покійним педофілом Джеффрі Епштейном
Поліція Темз-Веллі затримала чотирьох осіб за підозрою у зловмисних комунікаціях.
Нагадаємо, у вівторок, 16 вересня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп із дружиною Меланією прибув до Великої Британії з другим державним візитом. Їх супроводжує держсекретар США Марко Рубіо, якого в аеропорту Станстед зустріла глава МЗС Британії Іветт Купер.
У програмі поїздки, яка триватиме з 16 по 18 вересня, урочистий прийом у Віндзорському замку з королем Чарльзом III та королевою Каміллою, державний бенкет, двосторонні переговори з прем’єром Кіром Стармером, а також оголошення економічних угод на понад 10 мільярдів доларів.
Президент США Дональд Трамп із дружиною Меланією прибули до лондонської резиденції посла США Вінфілд Хаус. 17 вересня він зустрінеться з королем, якого назвав своїм давнім другом.
