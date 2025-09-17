$41.230.05
Протестующие подсветили Виндзорский замок изображениями Трампа и Эпштейна

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Во время визита президента США в Великобританию активисты спроецировали изображения Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна на стены Виндзорского замка. Полиция задержала четырех человек по подозрению в злонамеренных коммуникациях.

Протестующие подсветили Виндзорский замок изображениями Трампа и Эпштейна

16 сентября, в первый день государственного визита президента Соединенных Штатов Америки в Великобританию, протестующие подсветили Виндзорский замок проекциями с изображениями Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна. Об этом информирует УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Отмечается, что активисты вывели на стены Виндзорского замка гигантские изображения Трампа вместе с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном, а также фотографию президента из полицейского досье. 

На стене Виндзорского замка демонстрируется видео, высмеивающее Дональда Трампа и его связь с покойным педофилом Джеффри Эпштейном

- пишет Sky News.

Полиция Темз-Вэлли задержала четырех человек по подозрению в злонамеренных коммуникациях.

Напомним, во вторник, 16 сентября, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп с супругой Меланией прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Их сопровождает госсекретарь США Марко Рубио, которого в аэропорту Станстед встретила глава МИД Британии Иветт Купер. 

В программе поездки, которая продлится с 16 по 18 сентября, торжественный прием в Виндзорском замке с королем Карлом III и королевой Камиллой, государственный банкет, двусторонние переговоры с премьером Киром Стармером, а также объявление экономических соглашений на более чем 10 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией прибыли в лондонскую резиденцию посла США Винфилд Хаус. 17 сентября он встретится с королем, которого назвал своим давним другом.

