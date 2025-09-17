Трамп із Меланією прибули до резиденції посла США в Лондоні
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп із дружиною Меланією прибули до лондонської резиденції посла США Вінфілд Хаус. Завтра він зустрінеться з королем, якого назвав своїм давнім другом.
Пізно ввечері 16 вересня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп разом із дружиною Меланією прибули до лондонської резиденції посла США Вінфілд Хаус. Про це інформує УНН з посиланням на SkyNews, ВВС.
Деталі
У розмові з журналістами президент зазначив, що переліт минув добре, а роботу американського посла у Великій Британії назвав "фантастичною".
У нас був гарний політ. Наші люди прилетіли разом із нами. А завтра буде дуже великий день із послом
Він зазначив, що радий знову бути у Великій Британії.
Я люблю Кентербері, я люблю Абердін. У мене тут багато-багато речей, які, зігрівають моє серце. Я хочу вам сказати: це дуже особливе місце
На запитання журналістів про послання для короля Трамп відповів, що зустрінеться з ним завтра.
"Ми зустрінемося з ним завтра. Він був моїм другом протягом довгого часу, і всі його поважають", - наголосив американський лідер.
За інформацією SkyNews, перед насиченим днем зустрічей із королівською родиною Дональд Трамп та його дружина Меланія проведуть ніч у резиденції посла США, Уінфілд-хаусі у Ріджентс-парку у Лондоні.
Побудований в 1936 році для американської спадкоємиці Барбари Вулворт Хаттон, будинок розташований на території площею 12 акрів - це другий за величиною приватний садок у Лондоні після саду Букінгемського палацу.
"Після Другої світової війни Хаттон передав його в дар США, і з 1955 року він став офіційною резиденцією посла", - йдеться у дописі SkyNews.
Нагадаємо
У вівторок, 16 вересня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп із дружиною Меланією прибув до Великої Британії з другим державним візитом. Їх супроводжує держсекретар США Марко Рубіо, якого в аеропорту Станстед зустріла глава МЗС Британії Іветт Купер.
У програмі поїздки, яка триватиме з 16 по 18 вересня, урочистий прийом у Віндзорському замку з королем Чарльзом III та королевою Каміллою, державний бенкет, двосторонні переговори з прем’єром Кіром Стармером, а також оголошення економічних угод на понад 10 мільярдів доларів.
