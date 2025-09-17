$41.230.05
16 вересня, 16:50
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 25124 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 18876 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 34097 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 49244 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 24590 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 40902 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 36756 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 16662 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 37643 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Трамп із Меланією прибули до резиденції посла США в Лондоні

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Президент США Дональд Трамп із дружиною Меланією прибули до лондонської резиденції посла США Вінфілд Хаус. Завтра він зустрінеться з королем, якого назвав своїм давнім другом.

Трамп із Меланією прибули до резиденції посла США в Лондоні

Пізно ввечері 16 вересня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп разом із дружиною Меланією прибули до лондонської резиденції посла США Вінфілд Хаус. Про це інформує УНН з посиланням на SkyNewsВВС.

Деталі

У розмові з журналістами президент зазначив, що переліт минув добре, а роботу американського посла у Великій Британії назвав "фантастичною".

У нас був гарний політ. Наші люди прилетіли разом із нами. А завтра буде дуже великий день із послом

- повідомив Трамп.

Він зазначив, що радий знову бути у Великій Британії.

Я люблю Кентербері, я люблю Абердін. У мене тут багато-багато речей, які, зігрівають моє серце. Я хочу вам сказати: це дуже особливе місце

- сказав Президент США.

На запитання журналістів про послання для короля Трамп відповів, що зустрінеться з ним завтра.

"Ми зустрінемося з ним завтра. Він був моїм другом протягом довгого часу, і всі його поважають", - наголосив американський лідер.

За інформацією SkyNews, перед насиченим днем ​​зустрічей із королівською родиною Дональд Трамп та його дружина Меланія проведуть ніч у резиденції посла США, Уінфілд-хаусі у Ріджентс-парку у Лондоні.

Побудований в 1936 році для американської спадкоємиці Барбари Вулворт Хаттон, будинок розташований на території площею 12 акрів - це другий за величиною приватний садок у Лондоні після саду Букінгемського палацу.

"Після Другої світової війни Хаттон передав його в дар США, і з 1955 року він став офіційною резиденцією посла", - йдеться у дописі SkyNews.

Нагадаємо

У вівторок, 16 вересня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп із дружиною Меланією прибув до Великої Британії з другим державним візитом. Їх супроводжує держсекретар США Марко Рубіо, якого в аеропорту Станстед зустріла глава МЗС Британії Іветт Купер. 

У програмі поїздки, яка триватиме з 16 по 18 вересня, урочистий прийом у Віндзорському замку з королем Чарльзом III та королевою Каміллою, державний бенкет, двосторонні переговори з прем’єром Кіром Стармером, а також оголошення економічних угод на понад 10 мільярдів доларів.

Віта Зеленецька

