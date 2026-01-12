Жорстока розправа в Еквадорі: на пляжі виявили п'ять людських голів

У неділю, 11 січня, на пляжі рибальського порту Пуерто-Лопес, що на південному заході Еквадору, поліція виявила п'ять відрубаних людських голів. Жахлива знахідка стала черговим проявом жорстокості в межах кримінальної війни за контроль над наркотрафіком. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Голови були підвішені на мотузках до дерев'яних жердин безпосередньо на узбережжі. Поруч із ними зловмисники залишили напис із погрозами на адресу осіб, які нібито займалися вимаганням грошей у місцевих рибалок. Поліція провінції Манабі пов'язує цей злочин із конфліктом між транснаціональними наркокартелями, які борються за логістичні маршрути.

Контекст наркоторгівлі в регіоні

Провінція Манабі є стратегічно важливою для злочинних угруповань. Наркоторговці часто використовують невеликі рибальські човни для транспортування заборонених речовин у відкрите море. Пуерто-Лопес став ареною кривавих сутичок через спроби різних банд монополізувати контроль над прибережними територіями.

Влада Еквадору, яка продовжує боротьбу з безпрецедентним рівнем насильства в країні, направила в район додаткові підрозділи поліції та спецпризначенців для встановлення осіб загиблих та розшуку виконавців розправи.

