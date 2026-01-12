Жорстока розправа в Еквадорі: на пляжі виявили п'ять людських голів

$42.990.00
11 січня, 18:21 • 12304 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 21334 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 21547 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 22891 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 41437 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 31127 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 33954 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 43958 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 68702 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 45453 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Словаччина припиняє військову допомогу Україні та відмовляється від участі в гарантіях кредиту ЄС11 січня, 18:48 • 9488 перегляди
Діти Львова не йдуть до школи 12 січня через снігопад: Садовий закликав не користуватися автоVideo11 січня, 19:23 • 3352 перегляди
Відключення світла і негода в Україні: Зеленський повідомив про надскладну ситуацію у низці областей11 січня, 20:01 • 3794 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту23:46 • 3400 перегляди
Зростання азійських фондових ринків вслід за США та нафтове ралі: огляд на 12 січня від BloombergPhoto00:00 • 3390 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 41441 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 59266 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 107762 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 134175 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 103276 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джон Гілі
Джером Пауелл
Лев XIV
Сполучені Штати Америки
Україна
Херсонська область
Ґренландія
Китай
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto00:45 • 2514 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту23:46 • 3512 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 22438 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 25106 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 80945 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
The New York Times

Жорстока розправа в Еквадорі: на пляжі виявили п'ять людських голів

Київ • УНН

 • 162 перегляди

На пляжі рибальського порту Пуерто-Лопес, Еквадор, поліція знайшла п'ять відрубаних людських голів. Це пов'язано з кримінальною війною за контроль над наркотрафіком.

Жорстока розправа в Еквадорі: на пляжі виявили п'ять людських голів

У неділю, 11 січня, на пляжі рибальського порту Пуерто-Лопес, що на південному заході Еквадору, поліція виявила п'ять відрубаних людських голів. Жахлива знахідка стала черговим проявом жорстокості в межах кримінальної війни за контроль над наркотрафіком. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Голови були підвішені на мотузках до дерев'яних жердин безпосередньо на узбережжі. Поруч із ними зловмисники залишили напис із погрозами на адресу осіб, які нібито займалися вимаганням грошей у місцевих рибалок. Поліція провінції Манабі пов'язує цей злочин із конфліктом між транснаціональними наркокартелями, які борються за логістичні маршрути.

Контекст наркоторгівлі в регіоні

Провінція Манабі є стратегічно важливою для злочинних угруповань. Наркоторговці часто використовують невеликі рибальські човни для транспортування заборонених речовин у відкрите море. Пуерто-Лопес став ареною кривавих сутичок через спроби різних банд монополізувати контроль над прибережними територіями.

Погрожував пістолетом відвідувачам супермаркету: у Києві затримали нетверезого чоловіка07.01.26, 09:54 • 3714 переглядiв

Влада Еквадору, яка продовжує боротьбу з безпрецедентним рівнем насильства в країні, направила в район додаткові підрозділи поліції та спецпризначенців для встановлення осіб загиблих та розшуку виконавців розправи. 

Масове вбивство в Міссісіпі: 24-річного чоловіка звинувачують у розстрілі власної родини, включно з 7-річною дитиною11.01.26, 00:16 • 4050 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Сутички
Ассошіейтед Прес
Еквадор