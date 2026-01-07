Погрожував пістолетом відвідувачам супермаркету: у Києві затримали нетверезого чоловіка
Київ • УНН
Правоохоронці Києва затримали 46-річного чоловіка, який погрожував стартовим пістолетом відвідувачам супермаркету на вулиці Івана Кавалерідзе. Йому загрожує до семи років позбавлення волі за грубе порушення громадського порядку.
Столичні правоохоронці затримали нетверезого чоловіка, який погрожував відвідувачам супермаркету пістолетом. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Києві.
Деталі
Інцидент стався в одному з супермаркетів на вулиці Івана Кавалерідзе, у Подільському районі столиці. Один з відвідувачів дістав стартовий пістолет і почав погрожувати ним відвідувачам і працівникам магазину, після чого залишив місце події.
Оперативники спільно з аналітиками кримінального аналізу швидко встановили особу правопорушника та за участі працівників ППОП № 1 розшукали його на сусідній від місця події вулиці. Ним виявився 46-річний місцевий мешканець, якого слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У зловмисника вилучили стартовий пістолет
Затриманому оголошено про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - грубе порушення громадського порядку з метою явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.
