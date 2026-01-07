$42.560.14
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Погрожував пістолетом відвідувачам супермаркету: у Києві затримали нетверезого чоловіка

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Правоохоронці Києва затримали 46-річного чоловіка, який погрожував стартовим пістолетом відвідувачам супермаркету на вулиці Івана Кавалерідзе. Йому загрожує до семи років позбавлення волі за грубе порушення громадського порядку.

Погрожував пістолетом відвідувачам супермаркету: у Києві затримали нетверезого чоловіка
Фото: ГУНП України в Києві

Столичні правоохоронці затримали нетверезого чоловіка, який погрожував відвідувачам супермаркету пістолетом. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Києві.

Деталі

Інцидент стався в одному з супермаркетів на вулиці Івана Кавалерідзе, у Подільському районі столиці. Один з відвідувачів дістав стартовий пістолет і почав погрожувати ним відвідувачам і працівникам магазину, після чого залишив місце події.

Оперативники спільно з аналітиками кримінального аналізу швидко встановили особу правопорушника та за участі працівників ППОП № 1 розшукали його на сусідній від місця події вулиці. Ним виявився 46-річний місцевий мешканець, якого слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У зловмисника вилучили стартовий пістолет

- заявили в поліції.

Затриманому оголошено про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - грубе порушення громадського порядку з метою явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо

У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка, який помер від ножового поранення в шию після конфлікту біля магазину. Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі за умисне вбивство.

Євген Устименко

