Угрожал пистолетом посетителям супермаркета: в Киеве задержали нетрезвого мужчину
Киев • УНН
Правоохранители Киева задержали 46-летнего мужчину, который угрожал стартовым пистолетом посетителям супермаркета на улице Ивана Кавалеридзе. Ему грозит до семи лет лишения свободы за грубое нарушение общественного порядка.
Столичные правоохранители задержали нетрезвого мужчину, который угрожал посетителям супермаркета пистолетом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.
Детали
Инцидент произошел в одном из супермаркетов на улице Ивана Кавалеридзе, в Подольском районе столицы. Один из посетителей достал стартовый пистолет и начал угрожать им посетителям и работникам магазина, после чего покинул место происшествия.
Оперативники совместно с аналитиками криминального анализа быстро установили личность правонарушителя и при участии работников ППОП № 1 разыскали его на соседней от места происшествия улице. Им оказался 46-летний местный житель, которого следователи задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. У злоумышленника изъяли стартовый пистолет
Задержанному объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - грубое нарушение общественного порядка с целью явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью, с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Напомним
В Днепре задержали подозреваемого в убийстве мужчины, который умер от ножевого ранения в шею после конфликта возле магазина. Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.