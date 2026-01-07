Угрожал пистолетом посетителям супермаркета: в Киеве задержали нетрезвого мужчину

$42.560.14
6 января, 19:00 • 17576 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 35830 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 116669 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 185157 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 72511 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 85059 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 65487 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 85652 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 166811 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 65120 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Украинская делегация продолжила обсуждать дипломатический путь окончания войны с посланниками Трампа - ЗеленскийVideo6 января, 22:31 • 11313 просмотра
В Киеве обнаружили подпольную школу, воспитывающую детей в духе "русского мира": в МОН анонсировали проверку6 января, 23:35 • 14630 просмотра
Чехия продолжит участие в инициативе по боеприпасам для Украины при условии финансирования другими государствами - премьер7 января, 01:16 • 5200 просмотра
Италия не отправит войска в Украину в рамках гарантий безопасности - Мелони02:57 • 10357 просмотра
Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen после подписания мирного соглашения04:03 • 15202 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 43605 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 80921 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 166795 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 109016 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 165711 просмотра
Угрожал пистолетом посетителям супермаркета: в Киеве задержали нетрезвого мужчину

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

Правоохранители Киева задержали 46-летнего мужчину, который угрожал стартовым пистолетом посетителям супермаркета на улице Ивана Кавалеридзе. Ему грозит до семи лет лишения свободы за грубое нарушение общественного порядка.

Угрожал пистолетом посетителям супермаркета: в Киеве задержали нетрезвого мужчину
Фото: ГУНП Украины в Киеве

Столичные правоохранители задержали нетрезвого мужчину, который угрожал посетителям супермаркета пистолетом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.

Детали

Инцидент произошел в одном из супермаркетов на улице Ивана Кавалеридзе, в Подольском районе столицы. Один из посетителей достал стартовый пистолет и начал угрожать им посетителям и работникам магазина, после чего покинул место происшествия.

Оперативники совместно с аналитиками криминального анализа быстро установили личность правонарушителя и при участии работников ППОП № 1 разыскали его на соседней от места происшествия улице. Им оказался 46-летний местный житель, которого следователи задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. У злоумышленника изъяли стартовый пистолет

- заявили в полиции.

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - грубое нарушение общественного порядка с целью явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью, с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним

В Днепре задержали подозреваемого в убийстве мужчины, который умер от ножевого ранения в шею после конфликта возле магазина. Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.

Евгений Устименко

