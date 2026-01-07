Угрожал пистолетом посетителям супермаркета: в Киеве задержали нетрезвого мужчину

Фото: ГУНП Украины в Киеве

Столичные правоохранители задержали нетрезвого мужчину, который угрожал посетителям супермаркета пистолетом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.

Детали

Инцидент произошел в одном из супермаркетов на улице Ивана Кавалеридзе, в Подольском районе столицы. Один из посетителей достал стартовый пистолет и начал угрожать им посетителям и работникам магазина, после чего покинул место происшествия.

Оперативники совместно с аналитиками криминального анализа быстро установили личность правонарушителя и при участии работников ППОП № 1 разыскали его на соседней от места происшествия улице. Им оказался 46-летний местный житель, которого следователи задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. У злоумышленника изъяли стартовый пистолет - заявили в полиции.

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - грубое нарушение общественного порядка с целью явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью, с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним

В Днепре задержали подозреваемого в убийстве мужчины, который умер от ножевого ранения в шею после конфликта возле магазина. Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.