Завдав смертельний удар ножем в шию біля магазину: в Дніпрі затримали підозрюваного в вбивстві

Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 13167 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 37236 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 67664 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 40215 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 42417 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 43912 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 107842 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 71280 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 96650 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 100525 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Швейцарія заморозила активи Ніколаса Мадуро та його оточення5 січня, 22:32 • 5774 перегляди
Фостен-Аршанж Туадера втретє переміг на виборах президента ЦАР5 січня, 23:55 • 4016 перегляди
Глава МЗС Чехії зустрівся з послом України після скандалу через заяву Томіо Окамури6 січня, 00:18 • 9108 перегляди
Білий дім готує зустрічі з нафтовими гігантами для освоєння ресурсів Венесуели6 січня, 00:19 • 4304 перегляди
Комета знищила мамонтів та перші культури Америки: нові докази вчених6 січня, 01:01 • 5466 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 19941 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 67663 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 44033 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 107842 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 164565 перегляди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Джей Ді Венс
Марко Рубіо
Піт Гегсет
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Китай
Ізраїль
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 12387 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 58193 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 52543 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 48917 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 56995 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
Ракетний комплекс "Тор"

Завдав смертельний удар ножем в шию біля магазину: в Дніпрі затримали підозрюваного в вбивстві

Київ • УНН

 • 4 перегляди

У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка, який помер від ножового поранення в шию після конфлікту біля магазину. Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі за умисне вбивство.

Завдав смертельний удар ножем в шию біля магазину: в Дніпрі затримали підозрюваного в вбивстві
Фото: ГУНП України в Дніпропетровській області

Правоохоронці затримали в Дніпрі підозрюваного у вбивстві чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Дніпропетровській області.

Деталі

3 січня близько 15:50 до поліції надійшло повідомлення про виявлення непритомного чоловіка на проспекті Слобожанському в Індустріальному районі міста.

Як встановило слідство, біля одного з магазинів між двома раніше незнайомими чоловіками виникла словесна суперечка. У ході конфлікту підозрюваний раптово дістав ніж та завдав співрозмовнику удару в шию.

Отримане тілесне ушкодження виявилося смертельним - потерпілий помер на місці події.

Зловмисник втік з місця події, однак його виявили і затримали. Під час обшуків в нього вилучили знаряддя вчинення злочину.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо

Правоохоронці повідомили про підозру жителю Київської області, який наніс тяжкі тілесні ушкодження чоловіку, від яких потерпілий помер. Підозрюваний намагався приховати злочин.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
