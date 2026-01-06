Завдав смертельний удар ножем в шию біля магазину: в Дніпрі затримали підозрюваного в вбивстві
У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка, який помер від ножового поранення в шию після конфлікту біля магазину. Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі за умисне вбивство.
Правоохоронці затримали в Дніпрі підозрюваного у вбивстві чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Дніпропетровській області.
3 січня близько 15:50 до поліції надійшло повідомлення про виявлення непритомного чоловіка на проспекті Слобожанському в Індустріальному районі міста.
Як встановило слідство, біля одного з магазинів між двома раніше незнайомими чоловіками виникла словесна суперечка. У ході конфлікту підозрюваний раптово дістав ніж та завдав співрозмовнику удару в шию.
Отримане тілесне ушкодження виявилося смертельним - потерпілий помер на місці події.
Зловмисник втік з місця події, однак його виявили і затримали. Під час обшуків в нього вилучили знаряддя вчинення злочину.
Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.
