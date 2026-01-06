Нанес смертельный удар ножом в шею возле магазина: в Днепре задержали подозреваемого в убийстве
Киев • УНН
В Днепре задержали подозреваемого в убийстве мужчины, который скончался от ножевого ранения в шею после конфликта возле магазина. Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.
Правоохранители задержали в Днепре подозреваемого в убийстве мужчины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Днепропетровской области.
Детали
3 января около 15:50 в полицию поступило сообщение об обнаружении мужчины без сознания на проспекте Слобожанском в Индустриальном районе города.
Как установило следствие, возле одного из магазинов между двумя ранее незнакомыми мужчинами возникла словесная перепалка. В ходе конфликта подозреваемый внезапно достал нож и нанес собеседнику удар в шею.
Полученное телесное повреждение оказалось смертельным - потерпевший скончался на месте происшествия.
Злоумышленник скрылся с места происшествия, однако его обнаружили и задержали. Во время обысков у него изъяли орудие совершения преступления.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.
