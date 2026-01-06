$42.420.13
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 13281 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 37494 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 68080 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 40428 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 42590 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 43994 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 108082 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 71295 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 96669 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 100540 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
Нанес смертельный удар ножом в шею возле магазина: в Днепре задержали подозреваемого в убийстве

Киев • УНН

 • 76 просмотра

В Днепре задержали подозреваемого в убийстве мужчины, который скончался от ножевого ранения в шею после конфликта возле магазина. Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.

Нанес смертельный удар ножом в шею возле магазина: в Днепре задержали подозреваемого в убийстве
Фото: ГУНП Украины в Днепропетровской области

Правоохранители задержали в Днепре подозреваемого в убийстве мужчины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Детали

3 января около 15:50 в полицию поступило сообщение об обнаружении мужчины без сознания на проспекте Слобожанском в Индустриальном районе города.

Как установило следствие, возле одного из магазинов между двумя ранее незнакомыми мужчинами возникла словесная перепалка. В ходе конфликта подозреваемый внезапно достал нож и нанес собеседнику удар в шею.

Полученное телесное повреждение оказалось смертельным - потерпевший скончался на месте происшествия.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, однако его обнаружили и задержали. Во время обысков у него изъяли орудие совершения преступления.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним

Правоохранители сообщили о подозрении жителю Киевской области, который нанес тяжкие телесные повреждения мужчине, от которых потерпевший скончался. Подозреваемый пытался скрыть преступление.

