4 січня, 02:44 • 23223 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 33791 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 44543 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 47506 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 45914 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 59751 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 80627 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 68419 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 88567 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 48667 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
УНН Lite
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 14892 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 64137 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 73773 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 71322 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 178699 перегляди
Приховав злочин: житель Київщини вбив свого родича, його затримали

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Жителю Київської області повідомлено про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті чоловіка. Онук повідомив про смерть діда, намагаючись приховати злочин.

Приховав злочин: житель Київщини вбив свого родича, його затримали
Фото: ГУНП України в Київській області

Правоохоронці повідомили про підозру жителю Київської області, який наніс тяжкі тілесні ушкодження чоловіку, від яких потерпілий помер. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Київській області.

Деталі

До поліції зателефонував онук, який з метою приховування скоєного правопорушення повідомив, що за місцем проживання в селі Слобідка помер його дід. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок отриманих тілесних ушкоджень у вигляді закритої травми живота з ушкодженням внутрішніх органів.

Як встановило слідство, між 24-річним заявником та його родичем виник конфлікт. Під час сварки фігурант завдав численні удари руками 63-річному чоловіку, чим спричинив тяжкі тілесні ушкодження, від яких постраждалий помер.

Затриманому оголосили про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до десяти років.

Нагадаємо

У столиці затримали керівника районного теплотрасового управління "Печерськ" СП "Київські теплові мережі" КП "Київтеплоенерго" через падіння дівчини-підлітка в неогороджену яму з окропом у Голосіївському районі. Йому готується повідомлення про підозру за порушення правил безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

Євген Устименко

Кримінал та НП
Село
Енергетика
Опалення
Сутички
Національна поліція України
Київська область
Київ