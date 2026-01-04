Приховав злочин: житель Київщини вбив свого родича, його затримали

Фото: ГУНП України в Київській області

Правоохоронці повідомили про підозру жителю Київської області, який наніс тяжкі тілесні ушкодження чоловіку, від яких потерпілий помер. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Київській області.

Деталі

До поліції зателефонував онук, який з метою приховування скоєного правопорушення повідомив, що за місцем проживання в селі Слобідка помер його дід. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок отриманих тілесних ушкоджень у вигляді закритої травми живота з ушкодженням внутрішніх органів.

Як встановило слідство, між 24-річним заявником та його родичем виник конфлікт. Під час сварки фігурант завдав численні удари руками 63-річному чоловіку, чим спричинив тяжкі тілесні ушкодження, від яких постраждалий помер.

Затриманому оголосили про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до десяти років.



