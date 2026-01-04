Приховав злочин: житель Київщини вбив свого родича, його затримали
Київ • УНН
Жителю Київської області повідомлено про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті чоловіка. Онук повідомив про смерть діда, намагаючись приховати злочин.
Правоохоронці повідомили про підозру жителю Київської області, який наніс тяжкі тілесні ушкодження чоловіку, від яких потерпілий помер. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Київській області.
Деталі
До поліції зателефонував онук, який з метою приховування скоєного правопорушення повідомив, що за місцем проживання в селі Слобідка помер його дід. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок отриманих тілесних ушкоджень у вигляді закритої травми живота з ушкодженням внутрішніх органів.
Як встановило слідство, між 24-річним заявником та його родичем виник конфлікт. Під час сварки фігурант завдав численні удари руками 63-річному чоловіку, чим спричинив тяжкі тілесні ушкодження, від яких постраждалий помер.
Затриманому оголосили про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до десяти років.
