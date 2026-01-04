Скрыл преступление: житель Киевщины убил своего родственника, его задержали
Киев • УНН
Жителю Киевской области сообщено о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть мужчины. Внук сообщил о смерти деда, пытаясь скрыть преступление.
Правоохранители сообщили о подозрении жителю Киевской области, который нанес тяжкие телесные повреждения мужчине, от которых потерпевший скончался. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киевской области.
Детали
В полицию позвонил внук, который с целью сокрытия совершенного правонарушения сообщил, что по месту жительства в селе Слободка умер его дед. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате полученных телесных повреждений в виде закрытой травмы живота с повреждением внутренних органов.
Как установило следствие, между 24-летним заявителем и его родственником возник конфликт. Во время ссоры фигурант нанес многочисленные удары руками 63-летнему мужчине, чем причинил тяжкие телесные повреждения, от которых пострадавший скончался.
Задержанному объявили о подозрении по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от семи до десяти лет.
