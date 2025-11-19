После атаки рф на порт Измаил на судне загорелось оборудование для перекачки газа: развернут оперативный штаб, оснований для эвакуации нет

После ночной атаки рф на порт Измаил загорелось оборудование для перекачки газа на борту турецкого судна. На месте работает оперативный штаб, эвакуация населения не требуется.