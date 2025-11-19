$42.070.02
россия ударила по энергетике: в нескольких областях ввели аварийные отключения света
05:06 • 15475 просмотра
Трамп направил делегацию Пентагона в Киев для возобновления мирных переговоров
03:05 • 12286 просмотра
Администрация Трампа тайно с РФ разрабатывает новый план завершения войны в Украине - Axios
18 ноября, 22:19 • 24945 просмотра
Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для Patriot на сумму $105 млнPhoto
18 ноября, 19:06 • 46932 просмотра
Испания гарантировала Украине миллиард евро ежегодно и новые пакеты ПВО и экономической помощи – ЗеленскийVideo
18 ноября, 18:35 • 37496 просмотра
Чернышова отправили под стражу с залогом в 51,6 млн грн
Эксклюзив
18 ноября, 14:29 • 44082 просмотра
В Одессе женщину, которая разбрасывала мусор, привязали скотчем к скамейке: в полиции отреагировали
Эксклюзив
18 ноября, 14:10 • 59791 просмотра
Биткойн перегрелся: финтех-эксперт Елена Соседка спрогнозировала, что будет с рынком крипты
18 ноября, 14:05 • 26851 просмотра
Испания выделяет Украине €1 млрд на американское оружие для ВСУ
18 ноября, 12:54 • 26537 просмотра
Долгое время работали со спецслужбами РФ: Туск заявил, что диверсии на железной дороге в Польше совершили украинцы
СБУ разоблачила завербованного РФ студента, который изготавливал бомбы для новых терактов в Днепре18 ноября, 21:12 • 13713 просмотра
Трамп удивлен продолжительностью войны в Украине и имеет "еще одно дело с путиным"Video18 ноября, 23:06 • 21721 просмотра
В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики19 ноября, 00:52 • 14446 просмотра
Правительство Германии на этой неделе утвердит сокращение выплат украинцам01:42 • 15317 просмотра
Россия подняла в небо свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС02:01 • 19269 просмотра
Сертификационный хаос: чтобы сохранить международные контракты, Госавиаслужба исправляет ошибки прошлого руководства18 ноября, 14:26 • 40598 просмотра
Биткойн перегрелся: финтех-эксперт Елена Соседка спрогнозировала, что будет с рынком крипты
Эксклюзив
18 ноября, 14:10 • 59791 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 103215 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 132357 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 122794 просмотра
УНН Lite
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 18103 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02 • 20158 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 38473 просмотра
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди МеркьюриVideo18 ноября, 10:02 • 40633 просмотра
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении17 ноября, 13:40 • 36540 просмотра
Новости по теме
Армия Мали обвиняется в убийстве 31 жителя деревни во время рейдов – Reuters

Согласно отчету Human Rights Watch, армия Мали и союзные ополчения убили 31 мирного жителя во время рейдов в деревнях Камона и Балле. Жертв обвиняли в сотрудничестве с группировкой, связанной с «Аль-Каидой».

Новости Мира • 18 ноября, 17:48 • 2736 просмотра
В Мариуполе бездомные собаки нападают на людей: российские оккупанты не могут решить проблему - горсоветVideo

В оккупированном Мариуполе растет количество нападений бездомных собак, которых, по оценкам оккупантов, насчитывается не менее 10 тысяч. Оккупационные власти обещали приют, но вместо него животных отстреливают, называя это "стерилизацией".

Общество • 18 ноября, 14:50 • 5546 просмотра
Посев озимых завершили 9 областей, засеяно уже 97% от запланированногоPhoto

Украинские аграрии засеяли 6,4 млн га озимых культур, что составляет 97,5% от прогнозируемых площадей. Посевную кампанию уже завершили 9 областей, среди лидеров – Одесская, Николаевская и Днепропетровская.

Экономика • 18 ноября, 12:31 • 2392 просмотра
Строительство школы-сада превратили в бизнес: чиновники Киевщины присвоили 4,5 млн грн бюджетных денегPhoto

Бывшие должностные лица Киевской ОГА и подрядчики присвоили более 4,5 млн грн бюджетных средств во время строительства школы-сада в селе Бобрица. Шести лицам сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупном размере.

Криминал и ЧП • 18 ноября, 11:23 • 3292 просмотра
Экоцид рф на Донбассе: река Кальмиус в Павлопольском водохранилище критически обмелела, регион на грани катастрофыPhoto

Река Кальмиус в районе Павлопольского водохранилища критически обмелела из-за переброски воды россиянами. Это уничтожит гидросистему Донецкой области и повлечет за собой экологическую катастрофу.

Общество • 18 ноября, 08:30 • 4304 просмотра
Количество боев на фронте за сутки сократилось: обновленная карта от ГенштабаPhoto

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 151 боевое столкновение, что почти на треть меньше, чем за предыдущие сутки. Наиболее активные боевые действия продолжаются на Покровском и Константиновском направлениях.

Война в Украине • 18 ноября, 07:53 • 3174 просмотра
В пригороде Омска взорвался газопровод: вспыхнул масштабный пожар

Во вторник, 18 ноября, в пригороде Омска (Россия) произошел взрыв газопровода, вызвавший сильный пожар. По предварительной информации, пострадавших нет, а причиной могла стать утечка газа.

Новости Мира • 18 ноября, 04:14 • 4182 просмотра
армия рф усиливает давление на Лиман по всей серой зоне и обустраивает позиции восточнее Ямполя - DeepState

российские войска усиливают давление на Лиман, пытаясь обойти город с юга и востока. Украинские силы стабилизировали ситуацию, выявляя и уничтожая штурмовые группы, перекрывая ключевые направления движения врага.

Война в Украине • 17 ноября, 22:20 • 3414 просмотра
Днепр под массированной атакой «шахедов» – ОВА

Россияне 17 ноября вечером начали массированную атаку Днепра с помощью БПЛА. В городе слышны взрывы.

Война в Украине • 17 ноября, 20:56 • 10548 просмотра
В белгородской области произошел пожар в торговом центре после атаки дроновVideo

На территории ТРЦ в белгородской области произошел масштабный пожар. Чиновник региона сообщает, что возгорание произошло после атаки БПЛА.

Новости Мира • 17 ноября, 18:43 • 3068 просмотра
Смертельная засада: боевики заявили о казни захваченного нигерийского генерала

Боевики "Исламского государства" заявили о казни высокопоставленного офицера нигерийской армии, захваченного во время засады на военный конвой. Это произошло после длительного обстрела конвоя, возвращавшегося с патрулирования в штате Борно.

Новости Мира • 17 ноября, 18:10 • 3716 просмотра
Россия разрушила усадьбу Хрущевых на Сумщине – памятник, связанный с ШевченкоPhoto

Российские войска ночью разрушили усадьбу Хрущевых в селе Лифино на Сумщине, один из ценнейших архитектурных памятников региона. Объект, где гостил Тарас Шевченко, полностью утратил уникальные деревянные элементы.

Общество • 17 ноября, 15:58 • 3198 просмотра
В середине декабря будут важные результаты: Украина и Польша провели очередное заседание рабочей группы по эксгумации

Рабочая группа по вопросам эксгумации Украины и Польши провела очередное заседание во Львове. Глава Украинского института национальной памяти Александр Алфёров анонсировал обнародование важных результатов в середине декабря.

Политика • 17 ноября, 15:16 • 2464 просмотра
Дистанционное обучение в школах, закрытые кафе и запрет на туристов: в селе на Закарпатье вводят жесткий карантин из-за повторной вспышки гепатита А

В селе Иза на Закарпатье вводят усиленные противоэпидемические меры из-за осложнения эпидемиологической ситуации с вирусным гепатитом А. Ограничения будут действовать с 19 ноября 2025 года в течение 60 суток, приостановлена работа заведений общественного питания, проведение массовых мероприятий и переведены школы на дистанционное обучение.

Общество • 17 ноября, 13:34 • 5886 просмотра
После атаки рф на порт Измаил на судне загорелось оборудование для перекачки газа: развернут оперативный штаб, оснований для эвакуации нет

После ночной атаки рф на порт Измаил загорелось оборудование для перекачки газа на борту турецкого судна. На месте работает оперативный штаб, эвакуация населения не требуется.

Война в Украине • 17 ноября, 11:52 • 2984 просмотра
Атака РФ на Одесскую область 17 ноября: село в Румынии эвакуировали из-за угрозы взрыва судна со сжиженным газомVideo

Судно загорелось в порту Измаила Одесской области после российской атаки.

Война в Украине • 17 ноября, 11:32 • 3236 просмотра