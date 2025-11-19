Согласно отчету Human Rights Watch, армия Мали и союзные ополчения убили 31 мирного жителя во время рейдов в деревнях Камона и Балле. Жертв обвиняли в сотрудничестве с группировкой, связанной с «Аль-Каидой».
В оккупированном Мариуполе растет количество нападений бездомных собак, которых, по оценкам оккупантов, насчитывается не менее 10 тысяч. Оккупационные власти обещали приют, но вместо него животных отстреливают, называя это "стерилизацией".
Украинские аграрии засеяли 6,4 млн га озимых культур, что составляет 97,5% от прогнозируемых площадей. Посевную кампанию уже завершили 9 областей, среди лидеров – Одесская, Николаевская и Днепропетровская.
Бывшие должностные лица Киевской ОГА и подрядчики присвоили более 4,5 млн грн бюджетных средств во время строительства школы-сада в селе Бобрица. Шести лицам сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупном размере.
Река Кальмиус в районе Павлопольского водохранилища критически обмелела из-за переброски воды россиянами. Это уничтожит гидросистему Донецкой области и повлечет за собой экологическую катастрофу.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 151 боевое столкновение, что почти на треть меньше, чем за предыдущие сутки. Наиболее активные боевые действия продолжаются на Покровском и Константиновском направлениях.
Во вторник, 18 ноября, в пригороде Омска (Россия) произошел взрыв газопровода, вызвавший сильный пожар. По предварительной информации, пострадавших нет, а причиной могла стать утечка газа.
российские войска усиливают давление на Лиман, пытаясь обойти город с юга и востока. Украинские силы стабилизировали ситуацию, выявляя и уничтожая штурмовые группы, перекрывая ключевые направления движения врага.
Россияне 17 ноября вечером начали массированную атаку Днепра с помощью БПЛА. В городе слышны взрывы.
На территории ТРЦ в белгородской области произошел масштабный пожар. Чиновник региона сообщает, что возгорание произошло после атаки БПЛА.
Боевики "Исламского государства" заявили о казни высокопоставленного офицера нигерийской армии, захваченного во время засады на военный конвой. Это произошло после длительного обстрела конвоя, возвращавшегося с патрулирования в штате Борно.
Российские войска ночью разрушили усадьбу Хрущевых в селе Лифино на Сумщине, один из ценнейших архитектурных памятников региона. Объект, где гостил Тарас Шевченко, полностью утратил уникальные деревянные элементы.
Рабочая группа по вопросам эксгумации Украины и Польши провела очередное заседание во Львове. Глава Украинского института национальной памяти Александр Алфёров анонсировал обнародование важных результатов в середине декабря.
В селе Иза на Закарпатье вводят усиленные противоэпидемические меры из-за осложнения эпидемиологической ситуации с вирусным гепатитом А. Ограничения будут действовать с 19 ноября 2025 года в течение 60 суток, приостановлена работа заведений общественного питания, проведение массовых мероприятий и переведены школы на дистанционное обучение.
После ночной атаки рф на порт Измаил загорелось оборудование для перекачки газа на борту турецкого судна. На месте работает оперативный штаб, эвакуация населения не требуется.
