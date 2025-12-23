$42.150.10
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Киеве открыли третье релакс-убежище "Без волн": пространство безопасности и ментальной поддержки во время тревог

Киев • УНН

 • 102 просмотра

В Киеве заработало третье релакс-убежище "Без волн", сочетающее безопасность и поддержку ментального здоровья. Проект реализован благодаря конкурсу бизнес-идей от БФ "МХП-Громаді".

В Киеве открыли третье релакс-убежище "Без волн": пространство безопасности и ментальной поддержки во время тревог

В условиях постоянных воздушных тревог и стресса украинцы все чаще ищут пространства для эмоционального и физического восстановления. В Киеве открылось уже третье релакс-убежище "Без хвиль", созданное для сочетания безопасности, отдыха и заботы о ментальном здоровье, передает УНН.

Детали

Реализация проекта стала возможной благодаря участию в конкурсе бизнес-идей "Делай свое" от Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

В это непростое время вызовов и постоянных тревог чрезвычайно важно поддерживать позитивное ментальное здоровье, особенно для детей в безопасном пространстве, где они могут вместе радоваться жизни. Это прекрасный проект и прекрасная команда, которая создает позитивные эмоции в этот непростой период

- отметил руководитель отдела по внедрению национальных проектов Благотворительного фонда “МХП-Громаді”.

Идея "Без хвиль" появилась задолго до полномасштабной войны — как мечта о пространстве радости и отдыха.

В 2017 году я искала, как отпраздновать день рождения и наткнулась временно на выставку в Лондоне, где помещение засыпали шариками. Мне захотелось отпраздновать именно так, и когда начала искать, не нашла такого места в Украине. С тех пор мечтала открыть такое пространство сама

- рассказывает основательница проекта Елизавета Бойко.

Реализовать замысел удалось уже после 24 февраля 2022 года, когда потребность в безопасности и психологической поддержке стала частью повседневности.

Когда началось вторжение, мы с мужем приехали из Киева в Винницу вместе с друзьями. Мы прятались в частном доме в подвале: было холодно, неудобно и некомфортно. Тогда я поняла, что пора воплощать идею, но уже адаптировав ее к реалиям сегодняшнего дня

- добавляет Бойко.

Так появился первый "Без хвиль" — пространство тихой безопасности, созданное для отдыха во время тревог.

Мы открыли "релаксоубежище": подвальное пространство, где удобно пережидать тревоги и немного отдыхать. Наша миссия — дать людям эмоциональную и физическую разгрузку

- объясняет основательница.

Со временем проект начал расти и масштабироваться. Открытие нового пространства в Киеве стало возможным благодаря грантовой поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

Благодаря грантовой поддержке мы смогли закупить специальную машинку для мытья шариков — "шарикомойку". Это большой пылесос, который затягивает шарики, кварцует их, перемывает и возвращает чистыми и сухими. Именно благодаря этой машине мы поддерживаем чистоту бассейна

- комментирует сооснователь пространства Сергей Бойко.

Сейчас "Без хвиль" работает в Виннице и Киеве. В 2025 году в столице открылось третье пространство на левом берегу.

В то время, когда воздушные тревоги стали частью повседневной жизни, потребность в восстановлении приобрела новое значение. "Без хвиль" создает место, где можно почувствовать безопасность, спокойствие и поддержку. Такие инициативы помогают сохранить внутреннее равновесие и ментальное здоровье украинцев.

Справка

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" — национальный лидер в сфере устойчивого развития общин, который более 10 лет внедряет системные изменения в 700+ населенных пунктах в 13 областях Украины. Фонд работает там, где поддержка наиболее необходима — от прифронтовых территорий до самых отдаленных сел, объединяя усилия бизнеса, власти и общин.

Фонд входит в ТОП-20 крупнейших благотворительных организаций Украины по версии Forbes.

Среди приоритетов — поддержка военных, ветеранов и их семей в рамках программы "МХП Рядом", развитие общин, поддержка малого и среднего бизнеса и утверждение украинской идентичности.

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровье
Село
Воздушная тревога
Война в Украине
благотворительность
Forbes
ПрАО МХП
Украина
Винница
Лондон
Киев