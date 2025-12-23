$42.150.10
У Києві відкрили третє релакс-сховище "Без хвиль": простір безпеки й ментальної підтримки під час тривог

Київ

Київ • УНН

 • 52 перегляди

У Києві запрацювало третє релакс-сховище "Без хвиль", що поєднує безпеку та підтримку ментального здоров'я. Проєкт реалізовано завдяки конкурсу бізнес-ідей від БФ "МХП-Громаді".

У Києві відкрили третє релакс-сховище "Без хвиль": простір безпеки й ментальної підтримки під час тривог

В умовах постійних повітряних тривог і стресу українці дедалі частіше шукають простори для емоційного та фізичного відновлення. У Києві відкрилося вже третє релакс-сховище "Без хвиль", створене для поєднання безпеки, відпочинку та турботи про ментальне здоров'я, передає УНН.

Деталі

Реалізація проєкту стала можливою завдяки участі в конкурсі бізнес-ідей "Роби своє" від Благодійного фонду "МХП-Громаді".

У цей непростий час викликів та постійних тривог надзвичайно важливо підтримувати позитивне ментальне здоров'я, особливо для дітей у безпечному просторі, де вони можуть разом радіти життю. Це прекрасний проєкт і прекрасна команда, яка створює позитивні емоції в цей непростий період

- зазначив керівник відділу з впровадження національних проєктів Благодійного фонду “МХП-Громаді”.

Ідея "Без хвиль" з’явилася задовго до повномасштабної війни — як мрія про простір радості та відпочинку.

У 2017 році я шукала, як відсвяткувати день народження і натрапила тимчасово на виставку в Лондоні, де приміщення засипали кульками. Мені захотілося відсвяткувати саме так, і коли почала шукати, не знайшла такого місця в Україні. З того часу мріяла відкрити таке простір сама

- розповідає засновниця проєкту Єлизавета Бойко.

Реалізувати задум вдалося вже після 24 лютого 2022 року, коли потреба у безпеці та психологічній підтримці стала частиною повсякденності.

Коли почалося вторгнення, ми з чоловіком приїхали з Києва у Вінницю разом із друзями. Ми ховалися у приватному будинку в підвалі: було холодно, незручно та некомфортно. Тоді я зрозуміла, що час втілювати ідею, але вже адаптувавши її до реалій сьогодення

- додає Бойко.

Так з’явився перший "Без хвиль" — простір тихої безпеки, створений для відпочинку під час тривог.

Ми відкрили "релаксосховище": підвальний простір, де зручно перечікувати тривоги і трохи відпочивати. Наша місія — дати людям емоційне та фізичне розвантаження

- пояснює засновниця.

З часом проєкт почав зростати та масштабуватися. Відкриття нового простору у Києві стало можливим завдяки грантовій підтримці Благодійного фонду "МХП-Громаді".

Завдяки грантовій підтримці ми змогли закупити спеціальну машинку для миття кульок — "кулькомийку". Це великий пилосос, який затягує кульки, кварцує їх, перемиває та повертає чистими і сухими. Саме завдяки цій машині ми підтримуємо чистоту басейну

- коментує співзасновник простору Сергій Бойко.

Нині "Без хвиль" працює у Вінниці та Києві. У 2025 році в столиці відкрився третій простір на лівому березі.

У час, коли повітряні тривоги стали частиною повсякденного життя, потреба у відновленні набула нового значення. "Без хвиль" створює місце, де можна відчути безпеку, спокій і підтримку. Такі ініціативи допомагають зберегти внутрішню рівновагу та ментальне здоров’я українців.

Довідка

Благодійний фонд "МХП-Громаді" — національний лідер у сфері сталого розвитку громад, який понад 10 років впроваджує системні зміни в 700+ населених пунктах у 13 областях України. Фонд працює там, де підтримка найнеобхідніша — від прифронтових територій до найвіддаленіших сіл, об’єднуючи зусилля бізнесу, влади та громад.

Фонд входить до ТОП-20 найбільших благодійних організацій України за версією Forbes.

Серед пріоритетів — підтримка військових, ветеранів та їхніх родин у межах програми "МХП Поруч", розвиток громад, підтримка малого і середнього бізнесу та утвердження української ідентичності.

Лілія Подоляк

