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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19136 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 133120 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 124968 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126406 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124992 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127698 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192040 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76751 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164003 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Підтримка спорту як інвестиція у здорове майбутнє: в "МХП-Ладижин" поділилися секретами успіхів команди

Тренер волейбольного клубу "МХП-Ладижин" розповів про досягнення команди та підтримку від спонсорів. Клуб став срібним призером чемпіонату України та фіналістом Кубка України, а також готує молодих гравців для збірної.

Суспільство • 5 березня, 16:30 • 17080 перегляди

За збір та продаж первоцвітів штрафуватимуть: за які квіти і які суми покарань

Держекоінспекція запроваджує заходи для збереження рідкісних ранньоквітучих рослин у 2025 році. За незаконний збір та продаж первоцвітів передбачені штрафи від 153 до 3655 гривень.

Суспільство • 28 лютого, 10:32 • 25155 перегляди

Ситуація на ЧАЕС: у Держекоінспекції повідомили, чи залишається загроза для населення

На ЧАЕС триває локалізація та ліквідація осередку тління біля Нового безпечного конфайнменту після атаки дрона. Рівень радіації не перевищує норму, загрози для населення немає.

Суспільство • 22 лютого, 20:04 • 69715 перегляди

Розлив мазуту російськими танкерами: Міндовкілля повідомило про ситуацію на узбережжі Чорного моря

На узбережжі трьох громад Одеської області виявлено згустки мазуту після аварії російських танкерів. Міндовкілля повідомляє про відсутність суттєвих перевищень концентрацій нафтопродуктів від Одеси до Дунаю.

Суспільство • 20 лютого, 14:20 • 22967 перегляди

Колосальні екологічні збитки через росію: у Міноборони підрахували суму

У 2024 році екологічні збитки від російських атак на об'єктах Міноборони перевищили 42 млрд грн. Найбільше постраждали ґрунти, повітря та ліси через ракетні й артилерійські удари.

Війна • 30 січня, 09:54 • 26914 перегляди

"Нелегальна ялинка": в Україні 40 осіб притягнуто до відповідальності

Держекоінспекція виявила 142 порушення під час перевірок заготівлі та продажу ялинок перед святами. 40 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, а 97 справ передано до суду.

Суспільство • 24 грудня, 15:06 • 15726 перегляди

Домедична допомога та правила поводження на дорозі: у Ладижині школярам розповідали, як запобігти ДТП

Благодійний фонд "МХП-Громаді" та Вінницька птахофабрика організували інтерактивні заходи з безпеки руху для учнів 3-4 класів у Ладижині. Діти вивчали правила дорожнього руху, домедичну допомогу та важливість світловідбивних елементів.

Суспільство • 21 жовтня, 12:00 • 14007 перегляди

МХП один із лідерів серед виробників м’яса птиці на європейському та глобальному ринках

МХП другий рік поспіль є лідером з виробництва птиці в Європі та 8-м у світі. Компанія інвестує в технології, експортує у 70+ країн та планує подальшу модернізацію виробництва.

Новини Бізнесу • 21 жовтня, 07:49 • 42742 перегляди

Вареники з вишнями і солодкими шкварками: на Вінниччині відбувся фестиваль звичаїв та обрядів Поділля

У Немирові підтримав благодійного фонду "МХП-Громаді" відбувся фестиваль звичаїв та обрядів Поділля. Гості куштували традиційні страви, оглядали виставки народних виробів та насолоджувалися виступами творчих колективів.

Культура • 16 жовтня, 14:59 • 14838 перегляди

Лікарі Охматдиту обстежили дітей з Бородянки

У Бородянці відбувся виїзний прийом лікарів Охматдиту. Близько 170 дітей отримали консультації вузькопрофільних спеціалістів.

Суспільство • 14 жовтня, 15:40 • 15434 перегляди

В проєкті «Агрокебети.Рости своє» обрали 10 переможців для надання грантів: 7/10 проєктів в категорії ветерани війни або члени сімей ветеранів

Проєкт "Агрокебети. Рости своє" обрав 10 переможців для надання грантів по 200 000 грн. 7 з 10 проєктів-переможців належать ветеранам війни або членам їхніх сімей.

Новини Бізнесу • 14 жовтня, 12:01 • 38703 перегляди

Фінал квадромарафону RUN 4 VICTORY: зібрано понад 600 тис. грн на допомогу ЗСУ

У Ладижині відбувся четвертий забіг серії RUN 4 VICTORY, який зібрав понад 700 учасників. Захід акумулював більше 600 тис. грн на підтримку українських захисників, продовживши успішну серію благодійних марафонів.

Суспільство • 8 жовтня, 07:34 • 13932 перегляди

Новий серіал на Дія.Освіта: покрокова інструкція для реалізації соціальних проєктів у громадах

Мінцифри та БФ "МХП-Громаді" презентують серіал "Як втілити соціальний проєкт у громаді" на Дія. Освіта. 8 епізодів навчать розробляти проєкти, знаходити фінансування та залучати партнерів.

Новини Бізнесу • 3 жовтня, 15:08 • 63476 перегляди

МХП розширює міжнародну присутність, щоб підтримувати стабільну роботу бізнесу в Україні

МХП стала партнером Міжнародної Осінньої Виставки в Хорватії, інвестуючи у продовольчу індустрію країни. Компанія вклала 44,5 млн євро, створила 200 робочих місць та планує подальший розвиток на ринку Південно-Східної Європи.

Новини Бізнесу • 25 вересня, 06:01 • 43595 перегляди

Забіги з перешкодами "Kordon Race" пройшли у Львові: зібрали кошти для інклюзивного спортивного майданчика

Забіги з перешкодами "Kordon Race" пройшли у Львові: зібрали кошти для інклюзивного спортивного майданчика.

Новини Бізнесу • 23 вересня, 12:58 • 42811 перегляди

SALIC придбав на фондовому ринку 12,6% від загальної кількості акцій МХП

Саудівська SALIC придбала понад 13,5 млн GDRs MHP SE, отримавши 12,6% акцій компанії. Це не вплине на операційну діяльність МХП та частку Юрія Косюка, який залишається найбільшим акціонером.

Новини Бізнесу • 18 вересня, 13:00 • 26357 перегляди

МХП закінчив збір ранніх зернових

МХП зібрав 285 тис. тонн пшениці та 125 тис. тонн ріпаку, досягнувши врожайності 7,2 т/га та 3,6 т/га відповідно. Компанія розпочала посівну озимих культур під врожай 2025 року.

Економіка • 16 серпня, 14:22 • 47856 перегляди

"МХП-Громаді" створює міні-фільм до 33-го Дня Незалежності: до процесу можуть долучитися усі охочі

"МХП-Громаді" створює міні-фільм до 33-го Дня Незалежності: до процесу можуть долучитися усі охочі.

Суспільство • 15 серпня, 08:59 • 16316 перегляди

Фізичне та ментальне відновлення ветеранів: як проходять тренування з адаптивного спорту в межах програми "МХП Поруч"

Понад 50 військових та ветеранів взяли участь у тренуваннях з адаптивного спорту в Миронівці. Захід організовано в рамках програми "МХП Поруч" для фізичного та ментального відновлення ветеранів.

Суспільство • 14 серпня, 11:22 • 19380 перегляди

"Кіно заради Перемоги!" може приїхати в будь-яку громаду: як взяти участь у конкурсі

"Кіно заради Перемоги!" може приїхати в будь-яку громаду: як взяти участь у конкурсі.

Суспільство • 14 серпня, 08:49 • 15416 перегляди

"Турбуємося про ментальне здоров'я та допомагаємо ЗСУ": учасники забіг "RUN 4 VICTORY" розповіли про підготовку до забігу

Учасники забіг "RUN 4 VICTORY" розповіли про підготовку до забігу.

Суспільство • 14 серпня, 07:58 • 20390 перегляди

У Черкасах відбудеться масштабний благодійний забіг

У Черкасах відбудеться масштабний благодійний забіг.

Суспільство • 13 серпня, 12:46 • 19769 перегляди

МХП стала партнером проєкту The Will to Win та Volia Space на Олімпійських іграх

Компанія МХП та фонд 'МХП-Громаді' підтримали проєкт The Will to Win в Українському Домі на Олімпіаді в Парижі. Volia Space став культурним осередком України, демонструючи волю до перемоги через виставки та фільми про українських спортсменів.

Війна • 12 серпня, 10:15 • 33886 перегляди

На Черкащині відбулася наймасовіша висадка півоній

У селі Мельники відбулася наймасовіша висадка півоній під час фестивалю "Крутий заміс". Ініціатива спрямована на розвиток туризму та підтримку ЗСУ, об'єднуючи громаду та бізнес.

Суспільство • 9 серпня, 11:51 • 18587 перегляди

Маленький "мурашник", який робить велику справу: історія волонтерів, які готують військовим їжу

Вихідці з Луганська Костянтин та Оксана щодня працюють задля підтримки військових на фронті. Їхній благодійний фонд "Мурашник" забезпечує захисників поживною їжею, яку легко приготувати навіть у найскладніших умовах лінії фронту.

Суспільство • 7 серпня, 05:45 • 13291 перегляди

МХП сплатила 3,7 млрд грн податків у I півріччі 2024 року

МХП сплатила 3,7 млрд грн податків у I півріччі 2024 року.

Новини Бізнесу • 30 липня, 08:31 • 155818 перегляди

Осередок культури в громаді: де на Київщині можна презентувати книгу та зустрітися з відомими письменниками

Фонд "МХП-Громаді" відновив бібліотеку в селі Рудницьке, пошкоджену окупантами. Тепер там проходять зустрічі з авторами, презентації книг та інші культурні заходи.

Суспільство • 30 липня, 06:00 • 16697 перегляди

Відновлення через спорт: за підтримки програми "МХП Поруч" пройшло тренування для ветеранів та людей з інвалідністю в Бучі

За підтримки програми "МХП Поруч" пройшло тренування для ветеранів та людей з інвалідністю в Бучі.

Суспільство • 25 липня, 13:55 • 15719 перегляди

"Час діяти, Нестримні": підбито підсумки грантового конкурсу та оголошено 15 переможців

Підбито підсумки конкурсу "Час діяти, Нестримні". 15 громад отримають фінансування для створення просторів адаптивного спорту для людей з інвалідністю, поранених та ветеранів війни.

Суспільство • 25 липня, 07:11 • 13110 перегляди

6 спалень, укриття та газове опалення: для дитбудинку сімейного типу на Київщині передали ключі від нового житла

У Миронівці передали ключі від нового житла родині, яка виховує 6 прийомних дітей. Будинок площею 500 кв.м має 6 спалень, укриття та інклюзивний дизайн.

Суспільство • 24 липня, 07:53 • 17055 перегляди