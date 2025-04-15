Тренер волейбольного клубу "МХП-Ладижин" розповів про досягнення команди та підтримку від спонсорів. Клуб став срібним призером чемпіонату України та фіналістом Кубка України, а також готує молодих гравців для збірної.
Держекоінспекція запроваджує заходи для збереження рідкісних ранньоквітучих рослин у 2025 році. За незаконний збір та продаж первоцвітів передбачені штрафи від 153 до 3655 гривень.
На ЧАЕС триває локалізація та ліквідація осередку тління біля Нового безпечного конфайнменту після атаки дрона. Рівень радіації не перевищує норму, загрози для населення немає.
На узбережжі трьох громад Одеської області виявлено згустки мазуту після аварії російських танкерів. Міндовкілля повідомляє про відсутність суттєвих перевищень концентрацій нафтопродуктів від Одеси до Дунаю.
У 2024 році екологічні збитки від російських атак на об'єктах Міноборони перевищили 42 млрд грн. Найбільше постраждали ґрунти, повітря та ліси через ракетні й артилерійські удари.
Держекоінспекція виявила 142 порушення під час перевірок заготівлі та продажу ялинок перед святами. 40 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, а 97 справ передано до суду.
Благодійний фонд "МХП-Громаді" та Вінницька птахофабрика організували інтерактивні заходи з безпеки руху для учнів 3-4 класів у Ладижині. Діти вивчали правила дорожнього руху, домедичну допомогу та важливість світловідбивних елементів.
МХП другий рік поспіль є лідером з виробництва птиці в Європі та 8-м у світі. Компанія інвестує в технології, експортує у 70+ країн та планує подальшу модернізацію виробництва.
У Немирові підтримав благодійного фонду "МХП-Громаді" відбувся фестиваль звичаїв та обрядів Поділля. Гості куштували традиційні страви, оглядали виставки народних виробів та насолоджувалися виступами творчих колективів.
У Бородянці відбувся виїзний прийом лікарів Охматдиту. Близько 170 дітей отримали консультації вузькопрофільних спеціалістів.
Проєкт "Агрокебети. Рости своє" обрав 10 переможців для надання грантів по 200 000 грн. 7 з 10 проєктів-переможців належать ветеранам війни або членам їхніх сімей.
У Ладижині відбувся четвертий забіг серії RUN 4 VICTORY, який зібрав понад 700 учасників. Захід акумулював більше 600 тис. грн на підтримку українських захисників, продовживши успішну серію благодійних марафонів.
Мінцифри та БФ "МХП-Громаді" презентують серіал "Як втілити соціальний проєкт у громаді" на Дія. Освіта. 8 епізодів навчать розробляти проєкти, знаходити фінансування та залучати партнерів.
МХП стала партнером Міжнародної Осінньої Виставки в Хорватії, інвестуючи у продовольчу індустрію країни. Компанія вклала 44,5 млн євро, створила 200 робочих місць та планує подальший розвиток на ринку Південно-Східної Європи.
Забіги з перешкодами "Kordon Race" пройшли у Львові: зібрали кошти для інклюзивного спортивного майданчика.
Саудівська SALIC придбала понад 13,5 млн GDRs MHP SE, отримавши 12,6% акцій компанії. Це не вплине на операційну діяльність МХП та частку Юрія Косюка, який залишається найбільшим акціонером.
МХП зібрав 285 тис. тонн пшениці та 125 тис. тонн ріпаку, досягнувши врожайності 7,2 т/га та 3,6 т/га відповідно. Компанія розпочала посівну озимих культур під врожай 2025 року.
"МХП-Громаді" створює міні-фільм до 33-го Дня Незалежності: до процесу можуть долучитися усі охочі.
Понад 50 військових та ветеранів взяли участь у тренуваннях з адаптивного спорту в Миронівці. Захід організовано в рамках програми "МХП Поруч" для фізичного та ментального відновлення ветеранів.
"Кіно заради Перемоги!" може приїхати в будь-яку громаду: як взяти участь у конкурсі.
Учасники забіг "RUN 4 VICTORY" розповіли про підготовку до забігу.
У Черкасах відбудеться масштабний благодійний забіг.
Компанія МХП та фонд 'МХП-Громаді' підтримали проєкт The Will to Win в Українському Домі на Олімпіаді в Парижі. Volia Space став культурним осередком України, демонструючи волю до перемоги через виставки та фільми про українських спортсменів.
У селі Мельники відбулася наймасовіша висадка півоній під час фестивалю "Крутий заміс". Ініціатива спрямована на розвиток туризму та підтримку ЗСУ, об'єднуючи громаду та бізнес.
Вихідці з Луганська Костянтин та Оксана щодня працюють задля підтримки військових на фронті. Їхній благодійний фонд "Мурашник" забезпечує захисників поживною їжею, яку легко приготувати навіть у найскладніших умовах лінії фронту.
МХП сплатила 3,7 млрд грн податків у I півріччі 2024 року.
Фонд "МХП-Громаді" відновив бібліотеку в селі Рудницьке, пошкоджену окупантами. Тепер там проходять зустрічі з авторами, презентації книг та інші культурні заходи.
За підтримки програми "МХП Поруч" пройшло тренування для ветеранів та людей з інвалідністю в Бучі.
Підбито підсумки конкурсу "Час діяти, Нестримні". 15 громад отримають фінансування для створення просторів адаптивного спорту для людей з інвалідністю, поранених та ветеранів війни.
У Миронівці передали ключі від нового житла родині, яка виховує 6 прийомних дітей. Будинок площею 500 кв.м має 6 спалень, укриття та інклюзивний дизайн.