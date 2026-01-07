Модернізація медицини в громадах: як конкурс "Час діяти, Україно!" посилює спроможність регіональних лікарень.

В умовах війни навантаження на регіональні лікарні зросло в рази — і саме оновлення медичної інфраструктури визначає, наскільки швидко та якісно люди можуть отримати підтримку на місцях. Саме на вирішення таких завдань спрямований всеукраїнський конкурс соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!", який уже десятий рік реалізує Благодійний фонд МХП-Громаді за підтримки МХП.

У 2025 році в межах конкурсу було підтримано 105 соціальних проєктів у різних регіонах України на загальну суму майже 39 млн грн. Гранти спрямовані на розвиток медицини, освіти, підтримку ветеранів, оновлення інфраструктури, посилення енергетичної безпеки та збереження культурної спадщини. Проєкти відібрали серед понад 760 заявок, поданих громадами з усієї країни.

Одним із проєктів-переможців стало оновлення операційної в Канівській багатопрофільній лікарні. Завдяки грантовій підтримці та співфінансуванню з боку медзакладу тут придбали сучасне хірургічне обладнання — моторизований операційний стіл із набором спеціалізованих аксесуарів та підвісний операційний світильник. Загальна вартість проєкту перевищила 950 тис. грн, із яких 465 тис. грн — грантові кошти, ще 488 тис. грн — внесок самої лікарні.

Щороку у хірургічному відділенні медзакладу проходять лікування близько 3 тисяч пацієнтів, значна частина з яких потребує оперативних втручань. Нове обладнання використовуватимуть для надання невідкладної хірургічної допомоги, а також для створення безпечніших і комфортніших умов роботи медичних команд.

"Це оновлення дає лікарні додаткові можливості в роботі хірургічного відділення. Нове обладнання використовується для планових і невідкладних втручань та відповідає сучасним вимогам до безпеки й організації роботи. Для нас важливо, що таке рішення дозволяє лікарні працювати стабільно й забезпечувати пацієнтів необхідною допомогою", — говорить Владислав Жмелюк, завідувач хірургічного відділення Канівської багатопрофільної лікарні.

Проєкт у Каневі став можливим завдяки партнерству громади, медзакладу та конкурсу "Час діяти, Україно!", який підтримує розвиток громад по всій країні.

У 2025 році бюджет проєктів-переможців становив майже 39 млн грн: 15 млн грн грантової підтримки надав Фонд, ще 23,9 млн грн забезпечили громади, бізнес і партнери. Такий формат співпраці дає змогу громадам реалізовувати рішення з довгостроковим ефектом.

Як зазначає Олександр Пахолюк, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді", медицина стабільно залишається серед ключових запитів громад:

"Медицина залишається одним із ключових запитів громад по всій Україні — особливо в умовах війни, коли навантаження на регіональні лікарні суттєво зросло. Для нас важливо підтримувати рішення, які підсилюють спроможність медичних закладів на місцях. Саме тому в межах конкурсу "Час діяти, Україно!" ми інвестуємо в проєкти, що дають лікарням можливість працювати ефективніше, а людям — отримувати якісну медичну допомогу у своїх громадах".

Кейс Канівської багатопрофільної лікарні — це приклад того, як загальнонаціональні програми підтримки громад безпосередньо впливають на доступ людей до медичної допомоги на місцях.