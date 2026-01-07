Модернізація медицини в громадах: як конкурс "Час діяти, Україно!" посилює спроможність регіональних лікарень.

$42.560.14
49.800.29
ukenru
6 січня, 19:00 • 17627 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 35953 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 116811 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 185360 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 72584 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 85092 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 65509 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 85662 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 166900 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 65131 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.5м/с
92%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українська делегація продовжила обговорювати дипломатичний шлях закінчення війни з посланцями Трампа - ЗеленськийVideo6 січня, 22:31 • 11313 перегляди
У Києві виявили підпільну школу, яка виховує дітей у дусі “руського міра”: у МОН анонсували перевірку6 січня, 23:35 • 14630 перегляди
Чехія продовжить участь в ініціативі щодо боєприпасів для України за умови фінансування іншими державами - прем'єр7 січня, 01:16 • 5200 перегляди
Італія не відправить війська в Україну в рамках гарантій безпеки - Мелоні02:57 • 10357 перегляди
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди04:03 • 15202 перегляди
Публікації
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 43700 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 81021 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 166900 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 109118 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 165807 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Оксен Лісовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Париж
Реклама
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 21591 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 41847 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 85406 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 77704 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 72440 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
The New York Times
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Модернізація медицини в громадах: як конкурс "Час діяти, Україно!" посилює спроможність регіональних лікарень

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Модернізація медицини в громадах: як конкурс "Час діяти, Україно!" посилює спроможність регіональних лікарень.

Модернізація медицини в громадах: як конкурс "Час діяти, Україно!" посилює спроможність регіональних лікарень

В умовах війни навантаження на регіональні лікарні зросло в рази — і саме оновлення медичної інфраструктури визначає, наскільки швидко та якісно люди можуть отримати підтримку на місцях. Саме на вирішення таких завдань спрямований всеукраїнський конкурс соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!", який уже десятий рік реалізує Благодійний фонд МХП-Громаді за підтримки МХП.

У 2025 році в межах конкурсу було підтримано 105 соціальних проєктів у різних регіонах України на загальну суму майже 39 млн грн. Гранти спрямовані на розвиток медицини, освіти, підтримку ветеранів, оновлення інфраструктури, посилення енергетичної безпеки та збереження культурної спадщини. Проєкти відібрали серед понад 760 заявок, поданих громадами з усієї країни.

Одним із проєктів-переможців стало оновлення операційної в Канівській багатопрофільній лікарні. Завдяки грантовій підтримці та співфінансуванню з боку медзакладу тут придбали сучасне хірургічне обладнання — моторизований операційний стіл із набором спеціалізованих аксесуарів та підвісний операційний світильник. Загальна вартість проєкту перевищила 950 тис. грн, із яких 465 тис. грн — грантові кошти, ще 488 тис. грн — внесок самої лікарні.

Щороку у хірургічному відділенні медзакладу проходять лікування близько 3 тисяч пацієнтів, значна частина з яких потребує оперативних втручань. Нове обладнання використовуватимуть для надання невідкладної хірургічної допомоги, а також для створення безпечніших і комфортніших умов роботи медичних команд.

"Це оновлення дає лікарні додаткові можливості в роботі хірургічного відділення. Нове обладнання використовується для планових і невідкладних втручань та відповідає сучасним вимогам до безпеки й організації роботи. Для нас важливо, що таке рішення дозволяє лікарні працювати стабільно й забезпечувати пацієнтів необхідною допомогою", — говорить Владислав Жмелюк, завідувач хірургічного відділення Канівської багатопрофільної лікарні.

Проєкт у Каневі став можливим завдяки партнерству громади, медзакладу та конкурсу "Час діяти, Україно!", який підтримує розвиток громад по всій країні.

У 2025 році бюджет проєктів-переможців становив майже 39 млн грн: 15 млн грн грантової підтримки надав Фонд, ще 23,9 млн грн забезпечили громади, бізнес і партнери. Такий формат співпраці дає змогу громадам реалізовувати рішення з довгостроковим ефектом.

Як зазначає Олександр Пахолюк, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді", медицина стабільно залишається серед ключових запитів громад:

"Медицина залишається одним із ключових запитів громад по всій Україні — особливо в умовах війни, коли навантаження на регіональні лікарні суттєво зросло. Для нас важливо підтримувати рішення, які підсилюють спроможність медичних закладів на місцях. Саме тому в межах конкурсу "Час діяти, Україно!" ми інвестуємо в проєкти, що дають лікарням можливість працювати ефективніше, а людям — отримувати якісну медичну допомогу у своїх громадах".

Кейс Канівської багатопрофільної лікарні — це приклад того, як загальнонаціональні програми підтримки громад безпосередньо впливають на доступ людей до медичної допомоги на місцях.

Лілія Подоляк

Суспільство
Енергетика
Війна в Україні
благодійність
ПрАТ МХП
Україна