Модернизация медицины в громадах: как конкурс "Час діяти, Україно!" усиливает возможности региональных больниц.

6 января, 19:00 • 18207 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 37335 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 118643 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 187969 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 73503 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 85586 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 65837 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 85802 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 167905 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 65237 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 44680 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 81999 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 167957 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 110053 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 166691 просмотра
Модернизация медицины в громадах: как конкурс "Час діяти, Україно!" усиливает возможности региональных больниц

Киев • УНН

 • 450 просмотра

Модернизация медицины в громадах: как конкурс "Час діяти, Україно!" усиливает возможности региональных больниц.

Модернизация медицины в громадах: как конкурс "Час діяти, Україно!" усиливает возможности региональных больниц

В условиях войны нагрузка на региональные больницы возросла в разы — и именно обновление медицинской инфраструктуры определяет, насколько быстро и качественно люди могут получить поддержку на местах. Именно на решение таких задач направлен всеукраинский конкурс социальных инициатив "Час діяти, Україно!", который уже десятый год реализует Благотворительный фонд МХП-Громаде при поддержке МХП.

В 2025 году в рамках конкурса было поддержано 105 социальных проектов в разных регионах Украины на общую сумму почти 39 млн грн. Гранты направлены на развитие медицины, образования, поддержку ветеранов, обновление инфраструктуры, усиление энергетической безопасности и сохранение культурного наследия. Проекты отобрали среди более 760 заявок, поданных громадами со всей страны.

Одним из проектов-победителей стало обновление операционной в Каневской многопрофильной больнице. Благодаря грантовой поддержке и софинансированию со стороны медучреждения здесь приобрели современное хирургическое оборудование — моторизованный операционный стол с набором специализированных аксессуаров и подвесной операционный светильник. Общая стоимость проекта превысила 950 тыс. грн, из которых 465 тыс. грн — грантовые средства, еще 488 тыс. грн — вклад самой больницы.

Ежегодно в хирургическом отделении медучреждения проходят лечение около 3 тысяч пациентов, значительная часть из которых нуждается в оперативных вмешательствах. Новое оборудование будут использовать для оказания неотложной хирургической помощи, а также для создания более безопасных и комфортных условий работы медицинских команд.

"Это обновление дает больнице дополнительные возможности в работе хирургического отделения. Новое оборудование используется для плановых и неотложных вмешательств и соответствует современным требованиям к безопасности и организации работы. Для нас важно, что такое решение позволяет больнице работать стабильно и обеспечивать пациентов необходимой помощью", — говорит Владислав Жмелюк, заведующий хирургическим отделением Каневской многопрофильной больницы.

Проект в Каневе стал возможным благодаря партнерству громады, медучреждения и конкурса "Час діяти, Україно!", который поддерживает развитие громад по всей стране.

В 2025 году бюджет проектов-победителей составил почти 39 млн грн: 15 млн грн грантовой поддержки предоставил Фонд, еще 23,9 млн грн обеспечили громады, бизнес и партнеры. Такой формат сотрудничества позволяет громадам реализовывать решения с долгосрочным эффектом.

Как отмечает Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді", медицина стабильно остается среди ключевых запросов громад:

"Медицина остается одним из ключевых запросов громад по всей Украине — особенно в условиях войны, когда нагрузка на региональные больницы существенно возросла. Для нас важно поддерживать решения, которые усиливают способность медицинских учреждений на местах. Именно поэтому в рамках конкурса "Час діяти, Україно!" мы инвестируем в проекты, которые дают больницам возможность работать эффективнее, а людям — получать качественную медицинскую помощь в своих громадах".

Кейс Каневской многопрофильной больницы — это пример того, как общенациональные программы поддержки громад непосредственно влияют на доступ людей к медицинской помощи на местах.

Лилия Подоляк

