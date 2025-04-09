Каролин Ливитт

Президент Трамп выразил свое недовольство комментариями лидеров обеих сторон конфликта и продолжает работать над его завершением. Его команды также вовлечены в этот процесс.
2 апреля в США вступают в силу новые пошлины, инициированные Трампом, которые могут привести к глобальной торговой войне. Пошлины
в 15% коснутся стран с наибольшим торговым дефицитом.
Илон Маск и команда DOGE изучают, как редактор The Atlantic попал в чат Signal о военной атаке в Йемене. Белый дом подтвердил
участие Маска для повышения безопасности коммуникаций.
Дональд Трамп заявил, что США могут быть полезными в управлении украинскими АЭС. Пресс-секретарь Белого дома Ливитт заявила, что
если США будут владеть украинскими АЭС, это было бы лучшей защитой для этих объектов.