Каролин Ливитт

Трамп заявил, что США могут быть полезными в управлении украинскими АЭС

Дональд Трамп заявил, что США могут быть полезными в управлении украинскими АЭС. Пресс-секретарь Белого дома Ливитт заявила, что если США будут владеть украинскими АЭС, это было бы лучшей защитой для этих объектов.