Трамп продлил перемирие с Ираном до 26 апреля – израильские СМИ
Киев • УНН
США официально проинформировали Израиль о продлении перемирия. Белый дом ожидает от Ирана согласованной позиции, пока авианосец США идет в залив.
Президент США Дональд Трамп продлил режим временного прекращения огня с Ираном до 26 апреля, об этом США уведомили Израиль, сообщает Ynet со ссылкой на израильский источник, пишет УНН.
Детали
По данным собеседника издания, американская сторона официально проинформировала Израиль о продлении перемирия еще на несколько дней.
Ранее в Белом доме заявляли, что объявленное 21 апреля перемирие может продлиться дополнительно от трех до пяти дней. В то же время израильские должностные лица скептически оценивают возможность достижения договоренностей в этот срок.
Сомнения Израиля и военное присутствие США
Израильские чиновники отмечают, что не ожидают быстрого прорыва в переговорах. В частности, на ситуацию влияет продолжение военной активности США в регионе.
Трамп заявил об отсрочке наступления на Иран и продлении прекращения огня21.04.26, 23:26 • 11167 просмотров
Речь идет о продвижении авианосца USS George Bush в направлении Персидского залива, который, по ожиданиям, прибудет в регион в ближайшие дни.
Позиция Белого дома
В Белом доме в то же время опровергли информацию об установлении четких сроков перемирия, в частности упомянутых ранее "трех-пяти дней".
"Ни войны, ни мира" - эксперт объяснил, что происходит с переговорами США и Ирана22.04.26, 16:03 • 24138 просмотров
Пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт заявила, что президент ожидает от иранского руководства согласованной позиции по переговорам.
По ее словам, дальнейшие шаги и сроки будут определяться в зависимости от этой позиции.
В Иране заявили, что блокада США нарушает режим прекращения огня и препятствует открытию Ормузского пролива22.04.26, 20:12 • 2128 просмотров