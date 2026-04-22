Трамп продлил перемирие с Ираном до 26 апреля – израильские СМИ

Киев • УНН

 • 562 просмотра

США официально проинформировали Израиль о продлении перемирия. Белый дом ожидает от Ирана согласованной позиции, пока авианосец США идет в залив.

Трамп продлил перемирие с Ираном до 26 апреля – израильские СМИ

Президент США Дональд Трамп продлил режим временного прекращения огня с Ираном до 26 апреля, об этом США уведомили Израиль, сообщает Ynet со ссылкой на израильский источник, пишет УНН.

Детали

По данным собеседника издания, американская сторона официально проинформировала Израиль о продлении перемирия еще на несколько дней.

Ранее в Белом доме заявляли, что объявленное 21 апреля перемирие может продлиться дополнительно от трех до пяти дней. В то же время израильские должностные лица скептически оценивают возможность достижения договоренностей в этот срок.

Сомнения Израиля и военное присутствие США

Израильские чиновники отмечают, что не ожидают быстрого прорыва в переговорах. В частности, на ситуацию влияет продолжение военной активности США в регионе.

Речь идет о продвижении авианосца USS George Bush в направлении Персидского залива, который, по ожиданиям, прибудет в регион в ближайшие дни.

Позиция Белого дома

В Белом доме в то же время опровергли информацию об установлении четких сроков перемирия, в частности упомянутых ранее "трех-пяти дней".

Пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт заявила, что президент ожидает от иранского руководства согласованной позиции по переговорам.

По ее словам, дальнейшие шаги и сроки будут определяться в зависимости от этой позиции.

Степан Гафтко

