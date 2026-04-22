В Иране заявили, что блокада США нарушает режим прекращения огня и препятствует открытию Ормузского пролива
Киев • УНН
Галибаф требует снятия морской блокады и прекращения действий Израиля на всех фронтах. Трамп планирует предоставить Ирану ограниченный срок для выдвижения предложений.
Мохаммад Багер Галибаф, спикер парламента Ирана, заявил, что "полное прекращение огня" будет иметь смысл только при условии, что его не подрывает морская блокада, а действия Израиля на нескольких фронтах будут остановлены, передает УНН со ссылкой на CNN.
Полное прекращение огня имеет смысл только при условии, что его не нарушает морская блокада и не держит мировую экономику в заложниках, а также если будет остановлено разжигание войны сионистами на всех фронтах
Он добавил, что "повторное открытие Ормузского пролива невозможно с явным нарушением соглашения о прекращении огня".
Галибаф, возглавлявший иранскую сторону на последних переговорах с Соединенными Штатами, также отверг идею о том, что давление заставит Иран пойти на уступки. "Они не достигли своих целей путем военной агрессии, и не достигнут этого путем запугивания", – написал он. "Единственный путь – признать права иранской нации".
Добавим
Президент Дональд Трамп планирует предоставить иранцам ограниченный срок для разработки единого предложения по возвращению дипломатических переговоров в нужное русло, сообщили CNN два источника, знакомые с внутренними обсуждениями. Не было сразу понятно, дошло ли послание Трампа до иранцев.
