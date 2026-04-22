В Иране заявили, что блокада США нарушает режим прекращения огня и препятствует открытию Ормузского пролива

Мохаммад Багер Галибаф, спикер парламента Ирана, заявил, что "полное прекращение огня" будет иметь смысл только при условии, что его не подрывает морская блокада, а действия Израиля на нескольких фронтах будут остановлены, передает УНН со ссылкой на CNN.

Полное прекращение огня имеет смысл только при условии, что его не нарушает морская блокада и не держит мировую экономику в заложниках, а также если будет остановлено разжигание войны сионистами на всех фронтах – написал Галибаф в среду в сообщении на X.

Он добавил, что "повторное открытие Ормузского пролива невозможно с явным нарушением соглашения о прекращении огня".

Галибаф, возглавлявший иранскую сторону на последних переговорах с Соединенными Штатами, также отверг идею о том, что давление заставит Иран пойти на уступки. "Они не достигли своих целей путем военной агрессии, и не достигнут этого путем запугивания", – написал он. "Единственный путь – признать права иранской нации".

"Ни войны, ни мира" - эксперт объяснил, что происходит с переговорами США и Ирана

Добавим

Президент Дональд Трамп планирует предоставить иранцам ограниченный срок для разработки единого предложения по возвращению дипломатических переговоров в нужное русло, сообщили CNN два источника, знакомые с внутренними обсуждениями. Не было сразу понятно, дошло ли послание Трампа до иранцев.

Трамп заявил об отсрочке наступления на Иран и продлении прекращения огня