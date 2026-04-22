"Ни войны, ни мира" - эксперт объяснил, что происходит с переговорами США и Ирана

Киев • УНН

 • 748 просмотра

Дональд Трамп приостановил военные удары для получения директив от иранского лидера. Ситуация остается нестабильной из-за внутренней борьбы в Тегеране.

"Ни войны, ни мира" - эксперт объяснил, что происходит с переговорами США и Ирана

Одна из причин решения президента США Дональда Трампа о продлении прекращения огня с Ираном заключается в том, что США и пакистанские посредники ждали, пока верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ответит на последнее предложение и даст четкую директиву своим переговорщикам.

Ситуация вокруг Ирана остается крайне нестабильной – боевые действия формально приостановлены, однако окончательного мира нет, а переговорный процесс находится в подвешенном состоянии. Дальнейшее развитие событий будет зависеть не только от позиции США, но и от внутренней борьбы в руководстве Ирана, где часть элит хочет компромисса, а часть – продолжения противостояния. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Владимир Фесенко.

Сейчас между США и Ираном ситуация "ни войны, ни мира"

По словам эксперта, нынешний этап конфликта нетипичен. Формально крупные боевые действия остановлены, однако никаких гарантий долгосрочного мира нет.

То, что сейчас происходит между США и Ираном, можно охарактеризовать формулой "ни войны, ни мира". Это очень шаткая ситуация. Дональд Трамп пошел на нестандартный, но логичный для себя шаг – он продлил перемирие, в то же время не снимая давления с Ирана. То есть военные удары приостановлены, но экономическое и морское давление сохраняется 

- пояснил Фесенко.

Он отметил, что США продолжают фактическую блокаду Ирана, пытаясь ослабить экономику страны, создать внутреннее давление на власть и заставить Тегеран к уступкам.

Чего хочет Трамп

По мнению политолога, американский президент стремится не к новой большой войне, а к политическому соглашению, которое можно будет подать как собственную победу.

Трамп хочет мирного соглашения, но на американских условиях. Ему нужен результат, который он сможет продемонстрировать избирателям: Иран согласился на контроль над ядерной программой, отказался от резкого обострения, открыл Ормузский пролив для мировой торговли. Это был бы успех для Трампа как переговорщика 

- отметил собеседник.

В то же время, по его словам, проблема заключается в непоследовательности самого Трампа.

Сегодня он говорит о мире, завтра угрожает бомбардировками, послезавтра снова заявляет о шансе договориться. Это его стиль – агрессивное переговорное давление. Но такое поведение часто разрушает доверие к процессу 

- сказал эксперт.

Чего хочет Иран

Фесенко подчеркнул, что в Иране сейчас нет единой позиции.

Это главная проблема. Часть руководства Ирана хочет договориться с США, чтобы сохранить режим и не допустить дальнейшего разрушения страны. Прежде всего это гражданское руководство, часть политической и религиозной элиты. Но есть радикальное крыло, в частности силовики из Корпуса стражей исламской революции, которые хотят продолжения борьбы 

- пояснил он.

По словам эксперта, именно поэтому трудно спрогнозировать действия Тегерана.

Мы видим две противоположные линии. Одна – договариваться и спасать страну. Вторая – стоять до конца, даже ценой новой войны. Кто победит внутри иранской власти, тот и определит дальнейший курс 

- подчеркнул политолог.

В Иране может начаться ресурсный кризис

По мнению Фесенко, затягивание конфликта несет серьезные риски для самой Исламской Республики.

Если нынешняя блокада продлится еще несколько месяцев, Иран может столкнуться с острым внутренним кризисом. Речь идет о дефиците топлива, перебоях с электроэнергией, проблемах с логистикой между регионами из-за поврежденной инфраструктуры. Но самое опасное – водный кризис 

- сказал он.

Эксперт пояснил, что уже в прошлом году Иран имел проблемы с водоснабжением, а война лишь усиливает эти риски.

Сейчас начинается сухой сезон. Если инфраструктура будет разрушена еще больше, дефицит воды может проявиться уже этим летом. Для страны такого масштаба это очень опасно 

- отметил собеседник.

Какой компромисс возможен

Фесенко считает, что самый реалистичный путь к соглашению – возвращение к модели времен администрации Барака Обамы.

Речь может идти о международном контроле над ядерной программой Ирана, передаче запасов высокообогащенного урана на хранение третьей стране, ограничении обогащения урана, но с сохранением мирной ядерной энергетики. Это выглядит как наиболее реалистичный компромисс 

- сказал он.

Второй блок договоренностей – Ормузский пролив.

Иран снимает блокаду пролива, а США ослабляют морскую блокаду Ирана. Это может быть взаимный шаг навстречу. Именно вокруг Ормузского пролива сейчас один из главных узлов конфликта 

- пояснил эксперт.

Позиция Израиля значительно жестче

По мнению политолога, официальный Израиль заинтересован в максимальном ослаблении Ирана.

Позиция правительства Израиля – максимально ослабить Иран как государство, разрушить его военный потенциал, экономические возможности и не допустить появления ядерного оружия. Чем слабее Иран, тем комфортнее Израилю 

- заявил Фесенко.

В то же время, по его словам, если Трамп будет продвигать мирное соглашение, премьер Израиля вряд ли открыто пойдет против США.

Когда война может вспыхнуть снова

Фесенко назвал два базовых сценария возвращения к боевым действиям.

Первый – если Иран нанесет удары по американским кораблям, базам или по Израилю. Тогда США ответят. Второй – если переговоры полностью зайдут в тупик, а Иран откажется от любых компромиссов по ядерной программе. Тогда Трамп может решить, что дипломатия исчерпана 

- отметил он.

Как это влияет на Украину

По убеждению политолога, для Украины ситуация неоднозначна.

Есть определенный плюс в том, что сейчас Трамп больше занят Ираном и меньше концентрируется на Украине как источнике своего раздражения. Но в целом минусов больше. Это и рост цен на нефть, и дефицит некоторых видов вооружения, и отсрочка переговорных процессов, которые важны для нас 

- сказал эксперт.

В то же время он видит и возможность для Киева.

Если перемирие с Ираном сработает, Украина может использовать это как аргумент. Сказать американцам: вы же сами предложили модель прекращения огня там – примените ее и к российско-украинской войне. Это был бы сильный дипломатический аргумент 

- подытожил Владимир Фесенко.

Андрей Тимощенков

