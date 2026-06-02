Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит

Пока Европа переосмысливает собственную безопасность, а запасы ракет к Patriot тают на фоне новых конфликтов, Украина продвигает собственный ответ на баллистическую угрозу. Проект Freya – не просто еще один вид вооружения, а попытка сформулировать новую архитектуру коллективной защиты, где Киев выступает не потребителем, а равноправным создателем новой системы безопасности. Что известно о панъевропейском антибаллистическом щите и сроках его запуска читайте в материале УНН.

Что известно о проекте Freya и участии в нем украинской компании Fire Point

В мае соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман сообщил, что его компания участвует в создании панъевропейской системы противовоздушной и противоракетной обороны. Она должна стать более дешевым аналогом системы Patriot, нехватку снарядов к которой ощущает не только Украина.

Для защиты от баллистических угроз планируется использование ракеты-перехватчика FP-7.x, которая уже прошла первые испытания в феврале 2026 года. Стоимость одного перехвата оценивается менее чем в $1 млн — существенно ниже западных систем типа Patriot PAC-3.

О ракете-перехватчике FP-7.x известно, что она будет развивать скорость 1500−2000 м/с, ее длина – 7,25 м, внешний диаметр – 1,15 м, а диаметр фюзеляжа: 0,53 м.

Оснащена полуактивной головкой самонаведения Image Infra-Red от компании Diehl Defence (производитель IRIS-T).

Система будет строиться на основе легкой мобильной пусковой установки украинского производства. Планируется использование наземных радаров дальнего радиолокационного обнаружения. Рассматриваются три варианта таких систем: Giraffe 8A/4A производства шведского концерна SAAB, Thales Ground Master 400 (Франция) или Hensoldt TRML-4D (Германия). Радар подсветки и наведения – Weibel GFTR-2100/48 или Leonardo KRONOS Land. Командный пункт будет развернут на основе норвежского Kongsberg Fire Distribution Center. Его особенностью станет открытая архитектура и модуль Network Access Nodes (узлы сетевого соединения), что позволит внедрять собственные интеграции. Связь между всеми элементами системы осуществляется через тактический канал обмена данными Link 16, стандартизированный согласно STANAG 5516. Этот протокол является основным интерфейсом для интеграции Freya в существующую систему ПВО Украины.

Как заявил Штилерман, ключевое отличие проекта Freya в независимости от внешнего контроля. Он пояснил, что современные западные системы ПВО часто работают в формате закрытой архитектуры, когда страна-поставщик или производитель фактически сохраняют контроль над критическими элементами системы.

Freya – это о перехвате баллистики. Мы предложили панъевропейский антибаллистический щит на базе нашего перехватчика и на базе открытой архитектуры и программного решения, которое будет доказывать энд-юзеру, что никогда это решение не может быть выключено ни заводом-изготовителем, ни компанией, которая им это продала, ни страной, которая им это продала - пояснил он.

Фактически речь идет о новой философии вооружения: не просто покупке системы безопасности, а получении полного суверенитета над ней.

Когда система баллистической защиты может заработать

Известно, что в проекте, кроме Украины, участвуют Германия, Франция и Норвегия. На днях свое участие подтвердила Швеция.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично поддерживает идею запуска антибаллистического щита.

Я толкаю эту идею, которая очень сложна из-за того, что никто не хочет иметь сильных конкурентов. Я толкаю постоянно идею украинской баллистики и украинской антибаллистики - отметил Президент.

В то же время в создании украинской баллистической ракеты и защиты от баллистики не заинтересована не только россия, но и отдельные производители вооружения, которые чувствуют мощную конкуренцию.

И здесь начинается большая игра. Несмотря на то, что эксперты, в частности обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников, говорят, что система может быть запущена довольно быстро, ведь в основном базируется на уже имеющихся рабочих составляющих, которые нужно лишь интегрировать, но все же перспективы возможности быстрого запуска вызывают вопросы.

Недавно Денис Штилерман заявил, что у Украины есть шанс провести первый перехват баллистики собственной ракетой FP-7.х до конца года, но при условии, что программа по ее запуску не столкнется с препятствиями.

"Если все будут бежать очень быстро, то до конца года мы сможем совершить первый перехват, но это нужно делать очень быстро всем, и любой медийный скандал очень мешает. Сейчас мы уже потеряли целый месяц на то, чтобы писать всем и рассказывать всем, что Миндич не имеет никакого отношения к нам. Большое спасибо НАБУ, что они предоставили письмо, которое удовлетворило наших иностранных партнеров, что нет дела против Fire Point или против ее владельцев", - заявил Штилерман.

Речь идет не только о медийном обсуждении возможной причастности к компании основного фигуранта "дела Мидас" Тимура Миндича - что неоднократно опровергалось представителями Fire Point, но и о том, что Центр противодействия коррупции, вероятно, рассылал в посольства стран-партнеров письма с конструкторской документацией компании и настойчивыми рекомендациями не сотрудничать с компанией. И такие действия имели свои последствия, ведь программа должна была стартовать еще в июне 2025 года, но из-за дополнительных комплаенс-проверок фактический запуск сдвинулся на февраль 2026. В итоге компания прошла все дополнительные проверки, а публичные подтверждения своего участия в проекте от как минимум четырех европейских стран – говорят сами за себя. Европейские партнеры дали Freya "зеленый свет".

Заинтересованность в совместной защите со стороны европейских стран вполне логична и основывается на осознании угрозы со стороны российской баллистики и того факта, что США все больше отдаляются от защиты Европы. Также европейские партнеры пришли к осознанию изменения логики войны, когда преимущества получает тот, кто способен быстро внедрять максимально дешевые инновационные решения. И Украина становится флагманом этого процесса.

"Мы поняли, что вы, как страна, способны производить быстрее, креативнее и умнее, чем остальные из нас, даже несмотря на то, что мы не находимся в состоянии войны. И это, честно говоря, довольно неудобно для остальной Европы, но в то же время это действительно впечатляет", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Как указывал в своем недавнем интервью авиаэксперт Константин Криволап, важным остается фактор, смогут ли европейские партнеры договориться между собой. Это традиционно слабое место общеевропейских оборонных инициатив, и Freya не является исключением, но, как подчеркивает эксперт, Fire Point ведет мощную работу.

Следовательно, главное не мешать процессу запуска проекта. Freya, когда ее запуск будет осуществлен, станет не просто очередной системой ПВО. Это прецедент: Украина впервые может войти в общеевропейскую архитектуру безопасности не как потребитель помощи, а как равноправный технологический партнер. И, возможно, как страна, определившая стандарты нового этапа оборонного суверенитета.