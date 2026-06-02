В Киеве после массированной атаки зафиксированы многочисленные разрушения, под завалами одного из домов могут находиться люди — ГВА
Киев • УНН
В Киеве в результате атаки разрушена многоэтажка, под завалами могут быть люди. В нескольких районах возникли пожары и пропало электроснабжение.
В Киеве продолжается массированная российская атака. В Подольском районе зафиксировано разрушение конструкций многоэтажного жилого дома, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет УНН.
Детали
По его словам, в Подольском районе произошло разрушение конструкций жилой многоэтажки.
Предварительно, под завалами есть люди
На месте работают спасатели и экстренные службы.
В нескольких районах зафиксированы пожары и перебои со светом
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о перебоях с электроснабжением в Подольском, Оболонском и Святошинском районах столицы. По предварительным данным, обломки сбитых целей упали на крышу девятиэтажного жилого дома, где возник пожар и были повреждены окна.
На Оболони из-за падения обломков ракеты загорелись автомобили. Также зафиксировано возгорание по двум адресам на открытой территории, в частности вблизи детского сада.
Повреждена инфраструктура в разных районах столицы
В Дарницком районе в результате падения обломков возник пожар на территории автозаправочной станции. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
российская атака на столицу продолжается. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности до завершения воздушной тревоги.
