$44.270.0051.550.12
ukenru
Эксклюзив
13:39 • 2924 просмотра
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Эксклюзив
12:19 • 16967 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
09:18 • 18479 просмотра
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
1 июня, 07:11 • 23505 просмотра
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Эксклюзив
31 мая, 11:09 • 43174 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34 • 79587 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
31 мая, 07:49 • 59641 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 126573 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 108992 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 59053 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2м/с
26%
750мм
Популярные новости
Водитель во время спора на дороге в Киеве выстрелил оппоненту в живот - полицияPhoto1 июня, 05:24 • 17005 просмотра
Сокращение помощи США ударило по расследованиям военных преступлений рф в Украине - Reuters1 июня, 06:46 • 20269 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto09:04 • 21074 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня10:10 • 21416 просмотра
В россии заговорили о завершении войны для спасения экономики – Reuters12:20 • 15141 просмотра
публикации
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
12:19 • 16978 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня10:10 • 22221 просмотра
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения31 мая, 09:14 • 54756 просмотра
Столице 1544 года — сердце Украины Киев отмечает День города31 мая, 06:00 • 60034 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 126578 просмотра
Актуальные люди
Юлия Свириденко
Олег Кипер
Музыкант
Руслан Кравченко
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Одесская область
Дания
Одесса
Польша
Реклама
УНН Lite
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона13:59 • 68 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto09:04 • 21815 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 38010 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 58040 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 72592 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Фильм
FAB-250

Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны

Киев • УНН

 • 2970 просмотра

ВСУ применяют дроны Hornet и MORRIGAN для уничтожения логистики РФ на расстоянии до 150 км. Массовое производство этих систем создаст килл-зону в тылу врага.

Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны

Украинские Силы обороны постепенно меняют саму логику войны на фронте. Если еще год назад главной задачей было сдерживание российских штурмов на линии боевого соприкосновения, то сейчас все больше ударов переносится в оперативную глубину оккупированных территорий, украинские дроны уже охотятся на логистику армии рф в районах Донецка, Мариуполя, Бердянска и даже на ключевой трассе Таганрог – Джанкой, передает УНН. 

Фактически Украина пытается создать для россиян новую "килл-зону" – территорию, где любое перемещение техники, топлива или личного состава становится смертельно опасным. И если эта система будет масштабирована, она способна не только сорвать российские наступательные планы, но и создать предпосылки для будущего контрнаступления.

Война переходит в новую фазу

Последние месяцы показали важное изменение. Украинские беспилотники уже работают не только на тактической глубине в 10–20 километров, а значительно дальше — на расстоянии 80, 120 и даже более 150 километров от линии фронта. Под удары попадают грузовики, топливозаправщики, системы ПВО, склады и военные колонны россиян. 

Особенно болезненной для оккупантов становится трасса Р-280 "новороссия", которая фактически является главной логистической артерией между россией, оккупированным югом Украины и Крымом. Еще недавно российские войска считали эти маршруты относительно безопасными, теперь даже дальние тыловые дороги постепенно превращаются в территорию постоянного риска.

Российские Z-каналы уже открыто жалуются на потерю инициативы в "малом небе" и рост дальности украинских ударов.

Hornet и MORRIGAN — новое украинское оружие

Ключевую роль в этих ударах играют не классические FPV-дроны, а новые middle strike-системы – беспилотники средней дальности. Недавно 412 бригада Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ впервые показала дрон MORRIGAN, который уже работает по маршрутам между Мариуполем и Крымом.

Такие системы создаются специально для поражения целей в оперативной глубине – далеко за пределами действия обычных FPV. Военный эксперт Александр Коваленко в комментарии УНН объяснил, что именно такие дроны сейчас позволяют Украине доставать российскую логистику на оккупированных территориях.

Это именно Hornet. FPV-дроны так далеко не летают. Даже FPV на оптоволокне сейчас имеют максимальную дальность примерно 40–50 километров. На 80 или 120 километров они не работают. Поэтому все эти удары по Мариуполю, Донецку – это именно Hornet

— отметил эксперт.

По его словам, Украина параллельно разрабатывает собственные аналоги таких систем, а направление middle strike становится одним из ключевых для всей войны.

Для настоящей "килл-зоны" нужны тысячи дронов

Впрочем, отдельные успешные удары еще не означают полного паралича российской логистики.  Коваленко подчеркивает — чтобы создать полноценную "килл-зону" над оккупированными территориями, нужны совсем другие масштабы производства и применения дронов.

Для этого нам нужно больше этих средств. Их надо использовать хотя бы в масштабах, которые россияне сейчас применяют на отдельных направлениях. Если говорить обо всей линии боевого соприкосновения, то речь идет уже не о сотнях. Это могут быть тысячи аэродронов ежесуточно, возможно даже больше

— пояснил Коваленко для УНН.

Фактически речь идет о создании постоянного воздушного контроля над ключевыми маршрутами противника.

В такой ситуации российская армия сталкивается с главной проблемой современной войны – невозможностью безопасно перемещать резервы, боеприпасы и топливо.

Почему удары по логистике важнее штурмов

Сегодня война все больше напоминает борьбу на истощение ресурсов. россия все еще имеет преимущество в живой силе и артиллерии, но даже большая армия не может эффективно наступать без стабильного снабжения.

Именно поэтому Украина сейчас все чаще бьет не по окопам, а по дорогам, мостам, топливным маршрутам и тыловому обеспечению. Это значительно более дешевый и эффективный способ ослабления противника.

Удар по грузовику с боекомплектом или цистерне с горючим может сорвать целую штурмовую операцию на конкретном участке фронта. Кроме того, российская армия вынуждена тратить все больше ресурсов на защиту тыла, перебрасывать ПВО и рассредоточивать склады.

Возможен ли контрнаступление

Вопрос большого украинского контрнаступления остается сложным, реалии фронта в 2026 году сильно отличаются от 2022-го или даже 2023-го. Плотность дронов, минных полей и разведки сделала классические масштабные прорывы намного сложнее.

Но именно middle strike-дроны могут создать условия для локальных прорывов. Если украинским силам удастся системно парализовать логистику оккупантов на юге, российские войска могут оказаться в очень опасном положении.

Им некуда отступать, кроме Крыма или территории россии. А Крым – это еще более зажатая территория. Там вообще ограничен маневр. Это 20 тысяч квадратных километров, где все позиционные районы прогнозируемы. Для них это гораздо более сложная ситуация

— пояснил Коваленко.

Именно поэтому удары по трассе Таганрог – Джанкой имеют стратегическое значение. Это не просто атаки по отдельным грузовикам. Это попытка постепенно "отрезать" оккупационную группировку от снабжения.

Способна ли Украина переломить ход войны

Главная проблема Украины сейчас – не технологии, а масштаб. Украинские военные уже доказали, что способны создавать современные беспилотные системы и эффективно их применять, но для реального перелома нужно массовое производство.

Фактически война входит в фазу индустриального противостояния дронов. Кто быстрее будет масштабировать производство, адаптировать технологии и обучит операторов – тот и получит преимущество. И хотя сейчас говорить о скором крахе российского фронта рано, Украина постепенно создает для российской армии новую реальность, где даже глубокий тыл больше не является безопасным.

Удары ВСУ по логистике РФ парализуют движение войск от Луганска до Крыма — ISW01.06.26, 06:28 • 3390 просмотров

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Военное положение
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Украина
Джанкой
Бердянск
Мариуполь
Донецк