Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны

Украинские Силы обороны постепенно меняют саму логику войны на фронте. Если еще год назад главной задачей было сдерживание российских штурмов на линии боевого соприкосновения, то сейчас все больше ударов переносится в оперативную глубину оккупированных территорий, украинские дроны уже охотятся на логистику армии рф в районах Донецка, Мариуполя, Бердянска и даже на ключевой трассе Таганрог – Джанкой, передает УНН.

Фактически Украина пытается создать для россиян новую "килл-зону" – территорию, где любое перемещение техники, топлива или личного состава становится смертельно опасным. И если эта система будет масштабирована, она способна не только сорвать российские наступательные планы, но и создать предпосылки для будущего контрнаступления.

Война переходит в новую фазу

Последние месяцы показали важное изменение. Украинские беспилотники уже работают не только на тактической глубине в 10–20 километров, а значительно дальше — на расстоянии 80, 120 и даже более 150 километров от линии фронта. Под удары попадают грузовики, топливозаправщики, системы ПВО, склады и военные колонны россиян.

Особенно болезненной для оккупантов становится трасса Р-280 "новороссия", которая фактически является главной логистической артерией между россией, оккупированным югом Украины и Крымом. Еще недавно российские войска считали эти маршруты относительно безопасными, теперь даже дальние тыловые дороги постепенно превращаются в территорию постоянного риска.

Российские Z-каналы уже открыто жалуются на потерю инициативы в "малом небе" и рост дальности украинских ударов.

Hornet и MORRIGAN — новое украинское оружие

Ключевую роль в этих ударах играют не классические FPV-дроны, а новые middle strike-системы – беспилотники средней дальности. Недавно 412 бригада Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ впервые показала дрон MORRIGAN, который уже работает по маршрутам между Мариуполем и Крымом.

Такие системы создаются специально для поражения целей в оперативной глубине – далеко за пределами действия обычных FPV. Военный эксперт Александр Коваленко в комментарии УНН объяснил, что именно такие дроны сейчас позволяют Украине доставать российскую логистику на оккупированных территориях.

Это именно Hornet. FPV-дроны так далеко не летают. Даже FPV на оптоволокне сейчас имеют максимальную дальность примерно 40–50 километров. На 80 или 120 километров они не работают. Поэтому все эти удары по Мариуполю, Донецку – это именно Hornet — отметил эксперт.

По его словам, Украина параллельно разрабатывает собственные аналоги таких систем, а направление middle strike становится одним из ключевых для всей войны.

Для настоящей "килл-зоны" нужны тысячи дронов

Впрочем, отдельные успешные удары еще не означают полного паралича российской логистики. Коваленко подчеркивает — чтобы создать полноценную "килл-зону" над оккупированными территориями, нужны совсем другие масштабы производства и применения дронов.

Для этого нам нужно больше этих средств. Их надо использовать хотя бы в масштабах, которые россияне сейчас применяют на отдельных направлениях. Если говорить обо всей линии боевого соприкосновения, то речь идет уже не о сотнях. Это могут быть тысячи аэродронов ежесуточно, возможно даже больше — пояснил Коваленко для УНН.

Фактически речь идет о создании постоянного воздушного контроля над ключевыми маршрутами противника.

В такой ситуации российская армия сталкивается с главной проблемой современной войны – невозможностью безопасно перемещать резервы, боеприпасы и топливо.

Почему удары по логистике важнее штурмов

Сегодня война все больше напоминает борьбу на истощение ресурсов. россия все еще имеет преимущество в живой силе и артиллерии, но даже большая армия не может эффективно наступать без стабильного снабжения.

Именно поэтому Украина сейчас все чаще бьет не по окопам, а по дорогам, мостам, топливным маршрутам и тыловому обеспечению. Это значительно более дешевый и эффективный способ ослабления противника.

Удар по грузовику с боекомплектом или цистерне с горючим может сорвать целую штурмовую операцию на конкретном участке фронта. Кроме того, российская армия вынуждена тратить все больше ресурсов на защиту тыла, перебрасывать ПВО и рассредоточивать склады.

Возможен ли контрнаступление

Вопрос большого украинского контрнаступления остается сложным, реалии фронта в 2026 году сильно отличаются от 2022-го или даже 2023-го. Плотность дронов, минных полей и разведки сделала классические масштабные прорывы намного сложнее.

Но именно middle strike-дроны могут создать условия для локальных прорывов. Если украинским силам удастся системно парализовать логистику оккупантов на юге, российские войска могут оказаться в очень опасном положении.

Им некуда отступать, кроме Крыма или территории россии. А Крым – это еще более зажатая территория. Там вообще ограничен маневр. Это 20 тысяч квадратных километров, где все позиционные районы прогнозируемы. Для них это гораздо более сложная ситуация — пояснил Коваленко.

Именно поэтому удары по трассе Таганрог – Джанкой имеют стратегическое значение. Это не просто атаки по отдельным грузовикам. Это попытка постепенно "отрезать" оккупационную группировку от снабжения.

Способна ли Украина переломить ход войны

Главная проблема Украины сейчас – не технологии, а масштаб. Украинские военные уже доказали, что способны создавать современные беспилотные системы и эффективно их применять, но для реального перелома нужно массовое производство.

Фактически война входит в фазу индустриального противостояния дронов. Кто быстрее будет масштабировать производство, адаптировать технологии и обучит операторов – тот и получит преимущество. И хотя сейчас говорить о скором крахе российского фронта рано, Украина постепенно создает для российской армии новую реальность, где даже глубокий тыл больше не является безопасным.

