Удары ВСУ по логистике РФ парализуют движение войск от Луганска до Крыма — ISW
Киев • УНН
Удары ВСУ по линиям связи нарушают логистику врага от Луганщины до Крыма. Дроны достигают границы РФ, блокируя снабжение и движение резервов.
Украинская кампания ударов средней дальности по российским наземным линиям связи (НЛС) нарушает российскую логистику на всем театре военных действий, от оккупированной Луганской области до Крыма. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что это приводит к "каскадным" последствиям на поле боя и препятствует продвижению россиян.
Эти удары создавали проблемы с логистикой для российских войск по всему югу Украины в течение последних недель, а теперь также влияют на российскую логистику в оккупированной Луганской области
По данным российских милблогеров, украинские беспилотники сейчас проникают сквозь российские средства ПВО по всей оккупированной Луганской области и достигают границы с ростовской областью рф. При этом украинские удары средней дальности значительно нарушают российскую логистику не только вдоль сухопутного коридора, соединяющего оккупированные Запорожскую и Херсонскую области с Крымом, но и по всей оккупированной Донецкой и Луганской областям.
"Украинские войска фактически расширяют глубокую зону активности беспилотников от средней дальности до линии фронта, что нарушает способность россии транспортировать личный состав на передовую, снабжать и поддерживать позиции на передовой, а также применять тактику инфильтрации, на которую российские войска полагались для продвижения в течение последних нескольких месяцев", - резюмируют в ISW.
Напомним
Дроны Третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины поразили вражеские цели на КПП "Изварино" в 205 км от линии фронта, что поставило всю ключевую логистику российских оккупантов во временно оккупированных районах Луганской области под огневой контроль украинских сил.
