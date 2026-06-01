Вражеский дрон Герань-2 повредил детский сад и жилые дома в Сумах
российский дрон Герань-2 повредил детсад и четыре дома в Сумах. Предварительно пострадавших нет, силы ПВО сбили часть вражеских беспилотников.
Враг в ночь на понедельник, 1 июня, атаковал Сумы. Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, информирует УНН.
По его словам, вражеский БпЛА типа "Герань-2" нанес удар по жилому сектору в Ковпаковском районе Сум.
Предварительно без пострадавших. Повреждено дошкольное учебное заведение - выбито более 20 окон, а также есть повреждения в четырех прилегающих жилых домах - около 60 окон и балконных рам
Также он рассказал, что вечером воскресенья Сумы атаковали вражеские беспилотники. Часть БпЛА уничтожили силы ПВО, еще часть вражеских дронов обезвредили после падения. Большинства целей враг не достиг.
"В Заречном районе в результате падения "Герани-2" загорелось двухэтажное неэксплуатируемое здание. Пожар ликвидировали", - уточнил начальник Сумской ГВА.
Утром 30 мая российский беспилотник попал в одну из автозаправочных станций в Сумах. В результате удара возник пожар.
