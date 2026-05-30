Посадка томатов лежа — когда это нужно и как правильно сделать

Посадка томатов лежа или под наклоном — практичный способ высадки рассады в открытый грунт или теплицу. Его часто используют огородники, когда растения переросли, вытянулись на подоконнике или имеют слишком длинный стебель.

Как это правильно сделать, чтобы не навредить растению и в будущем собрать хороший урожай, рассказывает УНН.

Почему помидоры сажают лежа

На первый погляд, такой метод кажется необычным: саженец кладут почти горизонтально, а не ставят вертикально в лунку. Но для томатов это безопасный способ, ведь часть стебля, которая оказывается под землей, способна образовывать дополнительные корни.

Именно эта особенность и делает посадку лежа полезной. Заглубленный стебель постепенно обрастает новыми корешками, благодаря чему растение получает большую площадь питания. Куст лучше закрепляется в почве, активнее усваивает воду и питательные вещества и легче переносит пересадку.

Когда стоит сажать томаты лежа

Чаще всего этот способ применяют для переросшей рассады. Если томаты долго стояли в помещении, получали мало света или ждали благоприятной погоды для высадки, они могут сильно вытянуться. Стебель становится длинным и тонким, а само растение хуже держится вертикально. В такой ситуации обычная посадка в глубокую лунку не всегда удобна, особенно если почва на глубине еще холодная.

Посадка лежа позволяет не заглублять корни слишком сильно. Основная часть корневой системы остается в теплом верхнем слое почвы, а стебель размещают горизонтально в неглубокой траншее. Это важно весной, когда земля прогревается неравномерно. В верхнем слое томат быстрее адаптируется и начинает наращивать новые корни.

Посадка томатов лежа: в чем преимущества метода

Главное преимущество посадки лежа — формирование дополнительной корневой системы. У томата на стебле есть зачатки корешков, которые активизируются после контакта с влажной почвой. Чем большая часть стебля закопана, тем больше точек для образования корней.

Развитые корни лучше усваивают азот, фосфор, калий и другие элементы, необходимые для роста, цветения и формирования плодов.

Кроме того, растение становится более устойчивым к кратковременной засухе, так как имеет больше корней в плодородном слое земли. Также при таком методе посадки томат лучше держится в почве, что важно на открытых участках, где бывают ветры.

Как подготовить рассаду для посадки томатов

Перед высадкой рассаду желательно закалить. За несколько дней до пересадки томаты выносят на свежий воздух или оставляют в более прохладном месте, постепенно увеличивая время пребывания вне помещения. Это уменьшает стресс после высадки.

Перед посадкой с нижней части стебля осторожно удаляют листья. Оставляют только верхушку с несколькими развитыми листьями. Листья, которые окажутся под землей, нужно убрать обязательно, иначе они могут загнивать.

Если рассада очень длинная, ее не нужно резко сгибать. Лучше уложить растение плавно, под небольшим углом, а верхушку оставить над поверхностью. Через один-два дня она сама потянется к свету и выровняется.

Как правильно сажать томаты лежа

Для посадки выкапывают длинную траншею. Ее глубина обычно составляет 10-15 см. Длина зависит от размера саженца. В траншею можно добавить компост или перегной, немного древесной золы, а также хорошо перемешать удобрения с землей, чтобы корни не контактировали с концентрированными веществами.

Саженец укладывают в траншею так, чтобы корневой ком и часть стебля были под землей, а верхушка оставалась снаружи. Стебель засыпают рыхлой почвой, слегка уплотняют и поливают теплой водой.

После полива землю можно замульчировать скошенной травой, соломой или компостом. Мульча помогает сохранить влагу, уменьшает перегрев почвы и сдерживает рост сорняков. При этом ее не стоит класть вплотную к стеблю, чтобы не создавать лишнюю влажность возле растения.

Посадка томатов методом "лежа": какое расстояние должно быть между растениями

При горизонтальной посадке томаты занимают больше места, чем при традиционной высадке в лунку. Это нужно учитывать заранее. Между кустами стоит оставлять свободное место не менее 40-50 см для низкорослых сортов и 60-70 см для высокорослых.

Загущение ухудшает проветривание, повышает риск грибковых болезней и усложняет уход. Томаты нуждаются в пространстве, свете и доступе воздуха. Если растения посадить слишком близко, даже сильная корневая система не компенсирует нехватку освещения.

Уход за томатами после высадки

Первые дни после высадки растения могут казаться вялыми, но не стоит паниковать: это нормальная реакция на пересадку. Поливать томаты нужно умеренно, но регулярно, ориентируясь на состояние почвы. Чрезмерное увлажнение опасно, так как может вызвать загнивание корней и развитие болезней.

Когда верхушка поднимется, растение при необходимости подвязывают к колышку или шпалере. Особенно это важно для высокорослых сортов.

Подкормку проводят после того, как растение приживется. Обычно первую подкормку делают через 10–14 дней после посадки. В начале роста томатам нужен азот, но с ним не стоит перебарщивать: избыток азота стимулирует рост листьев, а не плодов. Во время цветения и плодоношения более важными становятся калий и фосфор.

Каких ошибок следует избегать, сажая томаты

Самая распространенная ошибка — закапывать стебель вместе с листьями. В почве листья не нужны, они только повышают риск гниения.

Вторая ошибка — сажать томаты в холодную землю. Если почва еще не прогрелась, растение будет дольше приживаться и может остановиться в росте.

Третья ошибка — чрезмерный полив после посадки.

Также не стоит сразу сильно подкармливать свежевысаженные томаты. Корневая система после пересадки должна адаптироваться. Концентрированные удобрения могут повредить молодые корешки. Лучше дать растению несколько дней на восстановление, а затем постепенно переходить к обычному уходу.

Посадка лежа — полезный способ выращивания томатов. Но стоит помнить, что для этого подойдут непрочные, высокие растения со слабо развитыми корнями. Такая высадка укрепит их корневую систему. А окрепшую рассаду можно сажать всем знакомым и обычным методом — выкапывая лунку.

