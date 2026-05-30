россияне ударили по промзоне Запорожья и тяжело ранили мужчину - Федоров

Утром 30 мая россияне атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Детали

По предварительным данным, пострадал мужчина в возрасте 40 лет. Его состояние тяжелое. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

Напомним

В результате ночной российской атаки 29 мая на Запорожье ранения получили две женщины.