россияне ударили по промзоне Запорожья и тяжело ранили мужчину - Федоров
Киев • УНН
Утром 30 мая россияне атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Детали
По предварительным данным, пострадал мужчина в возрасте 40 лет. Его состояние тяжелое. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.
Напомним
В результате ночной российской атаки 29 мая на Запорожье ранения получили две женщины.