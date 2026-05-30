россияне меняют логистику на трассе "новороссия" из-за потерь от украинских дронов – АТЕШ

российское командование ввело новые правила перевозки военных грузов на трассе Р-280 "новороссия" после значительных потерь от ударов украинских беспилотников. Об этом сообщило партизанское движение АТЕШ со ссылкой на своего агента в одном из подразделений группировки войск рф "Днепр", пишет УНН.

Детали

По данным движения, новые распоряжения предусматривают передвижение колонн преимущественно ночью или при неблагоприятных погодных условиях, скорость движения не менее 120 км/ч, а также наличие в каждом автомобиле третьего военнослужащего с детектором БпЛА. Кроме того, для маскировки военных перевозок оккупанты начали активнее использовать гражданские грузовики.

Из-за новых мер ослабевает защита передовой

В АТЕШ отмечают, что для сопровождения колонн наблюдателей с детекторами беспилотников набирают непосредственно с передовых позиций. Туда же перебрасывают дефицитные средства радиоэлектронной борьбы, из-за чего защита подразделений на линии фронта от украинских дронов ослабевает.

По информации агента движения, российские военные сами критикуют такие решения, так как большинство украинских беспилотников используют спутниковую связь Starlink, устойчивую к имеющимся у рф мобильным средствам РЭБ. В АТЕШ утверждают, что вся собранная информация уже передана Силам обороны Украины

