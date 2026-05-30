ВСУ за сутки ликвидировали 1430 оккупантов и уничтожили 70 артсистем
Киев • УНН
За сутки ВСУ ликвидировали 1430 оккупантов и 70 артиллерийских систем врага. Общие потери РФ с начала войны превысили 1,36 миллиона человек.
Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1430 российских военных, а также уничтожили 70 артиллерийских систем, 5 реактивных систем залпового огня и 1781 беспилотник оперативно-тактического уровня. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, в течение суток российская армия также потеряла 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 1 средство противовоздушной обороны, 483 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 4 единицы специальной техники.
Кроме того, украинские военные уничтожили 6 крылатых ракет и 4 наземных роботизированных комплекса противника.
Общие потери рф превысили 1,36 млн военных
По оценке Генерального штаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1 362 500 военнослужащих. Также уничтожено 11 960 танков, 24 643 боевые бронированные машины, 42 930 артиллерийских систем, 1 813 РСЗО и 1 398 средств ПВО.
Общее количество уничтоженных российских беспилотников оперативно-тактического уровня достигло 318 433 единиц, а автомобильной техники и автоцистерн — 100 713. Данные уточняются.
