В Полтавской области из-за атаки дронов пострадали два человека, повреждены дома

В Полтавском районе в результате российской атаки беспилотниками зафиксировано падение обломков и попадания на нескольких локациях. Пострадали два человека. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, пишет УНН.

Детали

По предварительным данным, в результате удара повреждены частные жилые дома, здание амбулатории, хозяйственные постройки, автомобили и линии электропередач.

Из-за атаки на нескольких объектах возникли пожары. Подразделения ГСЧС оперативно потушили возгорания и не допустили дальнейшего распространения огня.

Двум пострадавшим медики оказали необходимую помощь на месте происшествия. В настоящее время продолжается обследование территорий и уточнение масштабов нанесенных повреждений.

