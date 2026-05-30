В Полтавской области из-за атаки дронов пострадали два человека, повреждены дома
Киев • УНН
В Полтавском районе из-за обломков БпЛА пострадали два человека. Повреждены жилые дома, амбулатория, автомобили и линии электропередач.
В Полтавском районе в результате российской атаки беспилотниками зафиксировано падение обломков и попадания на нескольких локациях. Пострадали два человека. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, пишет УНН.
Детали
По предварительным данным, в результате удара повреждены частные жилые дома, здание амбулатории, хозяйственные постройки, автомобили и линии электропередач.
Из-за атаки на нескольких объектах возникли пожары. Подразделения ГСЧС оперативно потушили возгорания и не допустили дальнейшего распространения огня.
Двум пострадавшим медики оказали необходимую помощь на месте происшествия. В настоящее время продолжается обследование территорий и уточнение масштабов нанесенных повреждений.
