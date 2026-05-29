СБУ поразила стратегическую нефтебазу в ярославле и терминал в темрюке

Специалисты Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины поразили стратегическую нефтеперекачивающую станцию с собственным резервуарным парком "ярославль-3" в ярославской области рф и газовый терминал порта "темрюк" в краснодарском крае. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3" является составной частью магистральной Балтийской трубопроводной системы (БТС-1) и поставляет сырье на расположенный поблизости НПЗ "Славнефть-ЯНОС", а также в экспортные терминалы порта приморск.

После атаки беспилотников вспыхнули три резервуара с сырой нефтью. Площадь пожара составила более 5 тысяч квадратных метров.

В то же время в результате ударов по газовому терминалу порта "Темрюк" зафиксирован пожар на территории ООО "Мактрен - Нафта". Горят, в частности, газовый трубопровод на пирсе причала и здания. На данном объекте осуществляется перевалка сжиженного газа из вагонов и танк-контейнеров на специализированные суда-газовозы - отметили в СБУ.

Служба безопасности Украины поразила важный объект радиоэлектронной разведки фсб рф в краснодарском крае.