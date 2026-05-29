ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны поразили РЛС СТ-68 в Феодосии и пункты управления БПЛА в Донецкой области. Также уничтожены склады боеприпасов и пункт управления РФ.
Силы обороны Украины в ночь на 28 мая нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
В частности, украинские военные поразили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей "СТ-68" в Феодосии. Эта РЛС используется российскими войсками для обнаружения, сопровождения и передачи координат воздушных целей в системе противовоздушной обороны.
Кроме того, под удары попали пункты управления беспилотниками оккупантов в районах Калиново и Новогродовки Донецкой области. Также были поражены склады материально-технических средств противника в районах Мариуполя, Новоселовки Второй и Бугаса, а также склад боеприпасов вблизи Грабово.
В Генштабе также сообщили, что 27 мая был поражен пункт управления российского подразделения в районе Парасковиевки в Донецкой области. По предварительным данным, объект уничтожен, а безвозвратные потери противника составили 18 военнослужащих. В ведомстве подчеркнули, что Силы обороны продолжат системные удары по военным объектам рф для ослабления ее возможностей вести агрессию против Украины.
