АТЕШ сообщил о масштабной атаке дронов на оккупированные территории: взрывы в Донецке, Мариуполе и Иловайске

На временно оккупированных территориях Украины вечером 28 мая и ночью 29 мая прогремели многочисленные взрывы на фоне масштабной атаки беспилотников. Об этом сообщили агенты партизанского движения АТЕШ, пишет УНН.

Детали

По данным АТЕШ, первые взрывы прогремели в Мариуполе, где также сообщалось о работе российской противовоздушной обороны в районе порта. Позже агенты движения заявили о серии сильных взрывов в Донецке, в частности вблизи аэропорта и железнодорожного вокзала. Также сообщалось о мощном взрыве в Пролетарском районе города.

Кроме того, взрывы и работу ПВО фиксировали в Енакиево, а в Иловайске, по информации АТЕШ, под удар попала электроподстанция. В Луганской и Донецкой областях, по сообщениям агентов движения, одновременно находилось более 150 беспилотников, также наблюдалась активность авиации.

Сообщается об ударах по энергетической инфраструктуре

АТЕШ также заявил о масштабных отключениях электроэнергии в оккупированных Мелитополе и Бердянске. По данным движения, причиной стали попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Позже о перебоях с электроснабжением сообщали и в некоторых районах Донецка.

Ранее мониторинговые каналы сообщали о массовом запуске украинских беспилотников и ракет в направлении временно оккупированных территорий и россии. Официального подтверждения информации о результатах ударов от украинской стороны на данный момент нет.

