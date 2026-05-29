российский волгоград оказался под массированной атакой БПЛА
Киев • УНН
В волгоградской области рф ночью прозвучала серия взрывов на фоне массированной атаки беспилотников. Один из дронов попал в жилой многоквартирный дом в волгограде. Об этом сообщил губернатор региона, пишет УНН.
Детали
По словам российского чиновника, силы ПВО якобы отражали атаку беспилотников на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры области. В краснооктябрьском районе волгограда под удар попал жилой дом на улице вершинина, 32.
По предварительным данным, в результате попадания повреждено остекление балконов. Власти заявляют, что погибших и пострадавших нет, а возгорания после удара не произошло.
Местные жители сообщали о большом количестве взрывов в небе над городом и работе систем противовоздушной обороны. Информация о возможных других последствиях атаки уточняется.
