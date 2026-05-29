Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ

Киев • УНН

 • 4300 просмотра

В ночь на 29 мая поражены Волгоградский НПЗ, станция Ярославль-3 и ЗРК Тор-М2. Завод остановил работу, на нефтебазе горят два больших резервуара.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Волгоградского НПЗ, НПС "Ярославль-3", ЗРК "Тор-М2", склада МТС и пунктов управления БпЛА противника, пишет УНН.

Детали

Как указано, "28 мая и в ночь на 29 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов".

Поражен Волгоградский нефтеперерабатывающий завод (Волгоград, Волгоградская обл., рф). Зафиксирован пожар на территории. Поражены установки первичной переработки нефти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 и АВТ-6, а также установки вторичной переработки нефти. Завод остановил производственные процессы

- сообщили в Генштабе.

Масштабы нанесенных повреждений уточняются.

Волгоградский НПЗ, как указано, входит в структуру нефтяной компании "Лукойл" и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга рф. Мощность переработки составляет около 14 млн тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиакеросин и другие нефтепродукты, в частности для обеспечения военной логистики и нужд армии рф.

Поражена нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3" (Ярославская обл., рф). Зафиксировано поражение цели и пожар на территории станции. Подтверждается горение двух резервуаров с нефтью 50 000 м3 и 20 000 м3

- отметили в Генштабе.

Масштабы нанесенных повреждений уточняются.

Нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3", как отмечается, является узловой станцией трубопровода "Сургут-Полоцк", по которому нефть из Сибири и севера россии идет в балтийские порты Приморск, Усть-Луга и в Беларусь. Входит в структуру российской государственной компании "Транснефть".

"Также поражен вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в районе Бердянского Запорожской области. Кроме того, поражен командно-наблюдательный пункт противника в районе н.п. Лиман Первый Харьковской области, а также пункты управления БпЛА врага в районах Теткино (Курская обл., рф), Комара в Донецкой области и Нестерянки Запорожской области. Также поражен склад материально-технических средств противника (Айдар, Луганской обл.)", - рассказали в Генштабе.

Кроме того, по данным Генштаба, "украинские воины нанесли поражения по районам сосредоточения живой силы противника в районах Новопетровки и Новогригорьевки на Запорожье, Родинского Донецкой области, Клевени (Курская обл., рф), Сичневого в Днепропетровской области и Басовки Сумской области".

Юлия Шрамко

