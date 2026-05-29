Коридор "Крым-Донецк" в огне - в ГУР показали, как блокируют вражескую логистику
Разведчики установили огневой контроль над трассой между Бердянском и Джанкоем. Операторы дронов ГУР уничтожают топливозаправщики и грузовики россиян.
Главное управление разведки Минобороны показало, как парализует логистику оккупантов на трассе между Крымом и Донецком, пишет УНН.
Мастера подразделений беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины, как сообщается, "продолжают блокировать сухопутный коридор "Крым–Донецк" и испепелять технику российских захватчиков в глубоком тылу".
Участки трассы между временно оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем находятся под огневым контролем операторов украинской военной разведки.
В ГУР показали видео, где, как сообщили, "горят пораженные российские топливозаправщики, грузовики и трал".
"Fire-show продолжается. Продолжение следует. Слава Украине!" — подчеркнули в ГУР.
