Коридор "Крым-Донецк" в огне - в ГУР показали, как блокируют вражескую логистику

Главное управление разведки Минобороны показало, как парализует логистику оккупантов на трассе между Крымом и Донецком, пишет УНН.

Коридор оккупантов "Крым–Донецк" в огне — мастера ГУР блокируют вражескую логистику — сообщили в ГУР.

Мастера подразделений беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины, как сообщается, "продолжают блокировать сухопутный коридор "Крым–Донецк" и испепелять технику российских захватчиков в глубоком тылу".

Участки трассы между временно оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем находятся под огневым контролем операторов украинской военной разведки.

В ГУР показали видео, где, как сообщили, "горят пораженные российские топливозаправщики, грузовики и трал".

"Fire-show продолжается. Продолжение следует. Слава Украине!" — подчеркнули в ГУР.

