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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29316 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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В оккупированном Бердянске прогремел громкий взрыв. По предварительным данным, ракета была на порт, вероятно, есть "прилет".

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Или пойти на сотрудничество, иначе - всего несколько часов на сборы: на ВОТ депортируют родственников защитников Украины

ФСБ проводит проверки переписки родственников военных ВСУ на оккупированных территориях. В случае выявления контактов людям предлагают либо сотрудничать с оккупантами, либо депортацию в РФ в течение нескольких часов.

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В Бердянске взорвали авто вероятно с главой оккупационного совета

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На временно оккупированной территории Запорожской области введено наказание за любые проявления несогласия с действиями РФ. Оккупанты установили штрафы до 1 млн рублей и заключение до 7 лет.

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В Днепропетровской и Херсонской областях зафиксированы взрывы на фоне воздушной тревоги. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного и восточного направления.

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В оккупированном Луганске "прилет": что известно

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"Дом содрогнулся": в оккупированном Бердянске прогремел взрыв

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Со следующей недели рф может начать новое наступление на юге Украины - Андрющенко

Советник мэра Мариуполя сообщил о подготовке РФ к новому наступлению на юге Украины. Наблюдается накопление войск и техники без маркировки в Запорожской и Донецкой областях.

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Зеленский уволил главу Бердянской городской военной администрации

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В Ивано-Франковске избили ветерана, который защищал зеленую зону. Полиция начала расследование

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