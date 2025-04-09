В Бердянске взорвался автомобиль Renault Duster, в котором находился евгений богданов - заместитель главы оккупационной администрации. Он отвечал за финансы и строительство фортификаций в оккупированной Запорожской области.
В оккупированном Бердянске прогремел громкий взрыв. По предварительным данным, ракета была на порт, вероятно, есть "прилет".
Двое российских военных в тяжелом состоянии попали в больницу после посещения бара в оккупированном Бердянске. Городской совет Мариуполя сообщает, что такие случаи отравления оккупантов случаются регулярно.
В оккупированной Запорожской области введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов с российских танкеров. На очистку побережья привлечено более 200 человек и 24 единицы техники.
На побережье оккупированного Бердянска обнаружены два загрязненных участка общей протяженностью более 14 км. Оккупационные власти пытаются ликвидировать загрязнение с привлечением "волонтеров".
Более половины котельных на оккупированных территориях Донецкой области вышли из строя из-за некомпетентности коллаборационистов. Больше всего пострадал Мариуполь, где большинство районов остались без тепла в новогоднюю ночь.
ФСБ проводит проверки переписки родственников военных ВСУ на оккупированных территориях. В случае выявления контактов людям предлагают либо сотрудничать с оккупантами, либо депортацию в РФ в течение нескольких часов.
В оккупированном Бердянске взорвалась машина, в которой мог были глава оккупационного совета Василий Нечет. Пострадавшего с места происшествия забрала скорая помощь.
Оккупационные власти не выплачивают зарплату работникам Бердянского порта в течение трех месяцев. Порт почти не функционирует и используется только для вывоза награбленного зерна.
На временно оккупированной территории Запорожской области введено наказание за любые проявления несогласия с действиями РФ. Оккупанты установили штрафы до 1 млн рублей и заключение до 7 лет.
В Днепропетровской и Херсонской областях зафиксированы взрывы на фоне воздушной тревоги. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного и восточного направления.
Во временно оккупированном Бердянске ночью прогремели взрывы в районе трансформаторной подстанции. После этого в нескольких районах города исчез свет и возникли проблемы с интернетом.
В Бердянске российские оккупанты усилили контроль за автомобилями, прохожими и их телефонами после ударов по инфраструктуре местного порта.
Утром украинские дроны нанесли удар по порту оккупированного Бердянска, где наблюдается большой пожар. Оккупационные власти подтвердили попадание и сообщили об атаке на админздание.
В Луганске зафиксировано три мощных взрыва, вероятно на складе боеприпасов. Столб дыма от взрывов видно со всех уголков города.
Во временно оккупированном Бердянске ГУР и движение сопротивления взорвали железнодорожный мост, который использовался для военных перевозок. Уничтожение объекта полностью парализовало железнодорожное сообщение с городом.
Во временно оккупированном Бердянске произошел взрыв, в результате которого был взорван железнодорожный мост. Инцидент произошел между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту, особенно громко взрыв было слышно в микрорайоне Колония.
В Бердянске произошел громкий взрыв около 15:25, от которого затряслись двери и окна в домах. Местные жители сообщают об ощутимых колебаниях и глухих звуках в течение дня.
Советник мэра Мариуполя сообщил о подготовке РФ к новому наступлению на юге Украины. Наблюдается накопление войск и техники без маркировки в Запорожской и Донецкой областях.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении Виктории Галициной с должности начальника Бердянской городской военной администрации.
На Майдане Независимости проходит акция памяти украинской журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену. Рощину удерживали в СИЗО Таганрога и колонии в оккупированном Бердянске, где применяли пытки.
Украинскую журналистку Викторию Рощину удерживали в СИЗО Таганрога, где применяют пытки. Правозащитники сообщили, что ее держали в одиночной камере как минимум с мая по сентябрь 2024 года.
Во временно оккупированном Бердянске критическая ситуация с водоснабжением из-за изношенности сетей на 95%. Оккупанты вводят режим почасовых ограничений водоснабжения.
Во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль, в котором находился судья-предатель Виталий Ломейко. ГУР сообщает, что Ломейко сотрудничал с оккупантами и был причастен к репрессиям украинцев.
На временно оккупированных территориях Запорожья коммунальщиков заставляют отказываться от задолженностей по зарплате. Это приводит к массовым увольнениям и критической нехватке кадров в коммунальной сфере.
Активист и ветеран войны Андриан Волгин пострадал во время конфликта относительно застройки зеленой зоны возле озера. Полиция начала расследование по факту умышленного легкого телесного повреждения.
В центре оккупированного Бердянска произошел взрыв, который может быть связан с ликвидацией коллаборанта Павла Ищука. Ранее суд заочно приговорил Ищука к 8 годам заключения за государственную измену.
Оккупанты вывезли из Запорожской области около 500 тыс. тонн пшеницы и планируют вывезти еще 200 тыс. тонн. Всего с оккупированных территорий было похищено около 1 млн тонн зерновых и технических культур.
Более 50 военных и ветеранов приняли участие в тренировках по адаптивному спорту в Мироновке. Мероприятие организовано в рамках программы "МХП Поруч" для физического и ментального восстановления ветеранов.
РФ хочет переместить часть беженцев из Курской области на захваченные территории Запорожской области. Для этого планируют использовать санатории и пансионаты на побережье Азовского моря.