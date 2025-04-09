Физическое и ментальное восстановление ветеранов: как проходят тренировки по адаптивному спорту в рамках программы "МХП Поруч"

Более 50 военных и ветеранов приняли участие в тренировках по адаптивному спорту в Мироновке. Мероприятие организовано в рамках программы "МХП Поруч" для физического и ментального восстановления ветеранов.