"Патриотическое воспитание": оккупанты на ВОТ используют детские лагеря для нужд армии РФ - ЦНС

Киев • УНН

 • 2070 просмотра

В Бердянске оккупанты привлекли более 200 детей к изготовлению средств гигиены для армии РФ. Мероприятие провели на базе детского оздоровительного центра.

российские оккупанты продолжают использовать украинских детей на временно оккупированных территориях для поддержки собственной армии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что очередную подобную акцию захватчики провели в Бердянске на базе детского центра "Красная Гвоздика", где к пропагандистским мероприятиям привлекли более 200 детей.

Во время акции "День Первых" дети изготавливали так называемый "сухой душ" и другие вещи для нужд подразделений вс рф. Такую деятельность оккупационные власти преподносят как "волонтерство" и "патриотическое воспитание". Через подобные мероприятия детям навязывают положительное отношение к российской армии и войне. Детские лагеря все чаще используются как площадки для пропаганды и милитаризации молодежи

- говорится в сообщении.

Указывается, что особый цинизм ситуации заключается в том, что для этого используются именно детские оздоровительные учреждения.

"Места, которые должны были бы обеспечивать отдых, развитие и безопасность детей, оккупанты превращают в инструмент подготовки лояльного к армии рф поколения", - резюмируют в ЦНС.

Напомним

россияне усиливают милитаризацию украинских подростков на временно оккупированных территориях. Под видом "профориентации" учеников выпускных классов активно готовят к службе в армии рф.

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Украина
Бердянск