"Патриотическое воспитание": оккупанты на ВОТ используют детские лагеря для нужд армии РФ - ЦНС

российские оккупанты продолжают использовать украинских детей на временно оккупированных территориях для поддержки собственной армии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Отмечается, что очередную подобную акцию захватчики провели в Бердянске на базе детского центра "Красная Гвоздика", где к пропагандистским мероприятиям привлекли более 200 детей.

Во время акции "День Первых" дети изготавливали так называемый "сухой душ" и другие вещи для нужд подразделений вс рф. Такую деятельность оккупационные власти преподносят как "волонтерство" и "патриотическое воспитание". Через подобные мероприятия детям навязывают положительное отношение к российской армии и войне. Детские лагеря все чаще используются как площадки для пропаганды и милитаризации молодежи