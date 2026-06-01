$44.270.0051.550.12
ukenru
07:11 • 3136 просмотра
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Эксклюзив
31 мая, 11:09 • 28234 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34 • 65817 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
31 мая, 07:49 • 49378 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 108880 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 103805 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 56789 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
29 мая, 14:16 • 94801 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 106632 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 65249 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2.1м/с
48%
749мм
Популярные новости
Теневой флот РФ массово корродирует и угрожает масштабной экологической катастрофой — FT31 мая, 22:35 • 8826 просмотра
Удар по Харькову: двое раненых, повреждены дома, гаражи полностью разрушеныPhoto1 июня, 00:17 • 14728 просмотра
Идеологическая петля: оккупанты на Луганщине создали совет для контроля мировоззрения людей — ЦПД1 июня, 00:53 • 4762 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки на Одессу возросло до четырех человекPhoto1 июня, 01:25 • 11547 просмотра
Вражеский дрон Герань-2 повредил детский сад и жилые дома в Сумах1 июня, 02:01 • 12905 просмотра
публикации
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения31 мая, 09:14 • 40921 просмотра
Столице 1544 года — сердце Украины Киев отмечает День города31 мая, 06:00 • 47316 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 108876 просмотра
Посадка томатов лежа — когда это нужно и как правильно сделатьPhoto30 мая, 13:42 • 66667 просмотра
Праздники в июне: главные даты, которые стоит не пропустить30 мая, 03:51 • 67424 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Олег Кипер
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Франция
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 30577 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 50857 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 65871 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 69484 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 80024 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Шахед-136
Техника
Дипломатка
Беспилотный летательный аппарат

ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ

Киев • УНН

 • 3142 просмотра

Правительства ЕС обсуждают исключение мужчин призывного возраста из программы временной защиты. Ограничения могут коснуться новых заявителей в будущем.

ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ

Правительства стран ЕС рассматривают вопрос о том, исключать ли украинских мужчин призывного возраста из любого будущего продления программы временной защиты блока, которая предоставила убежище более чем четырем миллионам украинцев, спасающихся от вторжения россии, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Это предложение возникло в ходе обсуждения будущего Директивы ЕС о временной защите (TPD), которая позволяет украинцам жить и работать по всей Европе, не обращаясь к национальным системам предоставления убежища. Программа, активированная после полномасштабного вторжения россии в 2022 году, в настоящее время действует до марта 2027 года после продления, согласованного в прошлом году.

Согласно внутреннему документу Совета ЕС, с которым ознакомился Euractiv, среди обсуждаемых вариантов есть продление временной защиты с сужением сферы ее действия, в частности путем "исключения мужчин призывного возраста" или лиц, которые не выехали из Украины легально

— говорится в публикации.

Любое такое ограничение будет применяться к новым заявителям, ищущим статус временной защиты, пишет издание.

Euractiv впервые сообщил в марте, что страны ЕС изучают возможность еще одного продления этой программы, что может продлить ее действие на шестой год.

В прошлом году Европейская комиссия призвала правительства стран ЕС подготовиться к окончательному постепенному прекращению программы. В 2024 году она приняла рекомендации по "скоординированному переходу" к более стабильным правовым статусам, но прогресс до сих пор был неравномерным, указывает издание.

Правительства некоторых стран блока выразили обеспокоенность тем, что "растущая доля недавно прибывших состоит из мужчин призывного возраста" – при этом несколько стран утверждают, что рамки следует пересмотреть "также в интересах Украины", как для поддержки сопротивления страны россии, так и для содействия будущим усилиям по восстановлению, говорится в документе.

Будущее рамок обсудят министры миграции на Совете ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел на этой неделе, где ожидается, что они предоставят политические указания относительно ее следующих шагов. Любое будущее продление или пересмотр должны будут быть предложены Европейской комиссией.

Еврокомиссия пока не сообщила, предложит ли официально еще одно продление. Отвечая на вопрос об этом, представитель Еврокомиссии сообщил Euractiv, что обсуждения с правительствами стран ЕС по этому вопросу продолжаются.

По состоянию на март 2026 года 4,33 миллиона украинцев имели статус временной защиты в ЕС, причем наибольшее количество из них приняли Германия (1,27 миллиона), Польша (961 405) и Чехия (379 820). Они составляли более 98% всех бенефициаров. Среди них 43,3% составляли женщины, 30,1% дети и 26,6% взрослые мужчины.

ЕС готовится продлить временную защиту для украинцев еще на год14.05.26, 12:24 • 33322 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоПолитикаНовости МираНаши за границей
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Совет Европейского Союза
Европейский Союз
Украина