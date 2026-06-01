ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ

Правительства стран ЕС рассматривают вопрос о том, исключать ли украинских мужчин призывного возраста из любого будущего продления программы временной защиты блока, которая предоставила убежище более чем четырем миллионам украинцев, спасающихся от вторжения россии, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Это предложение возникло в ходе обсуждения будущего Директивы ЕС о временной защите (TPD), которая позволяет украинцам жить и работать по всей Европе, не обращаясь к национальным системам предоставления убежища. Программа, активированная после полномасштабного вторжения россии в 2022 году, в настоящее время действует до марта 2027 года после продления, согласованного в прошлом году.

Согласно внутреннему документу Совета ЕС, с которым ознакомился Euractiv, среди обсуждаемых вариантов есть продление временной защиты с сужением сферы ее действия, в частности путем "исключения мужчин призывного возраста" или лиц, которые не выехали из Украины легально — говорится в публикации.

Любое такое ограничение будет применяться к новым заявителям, ищущим статус временной защиты, пишет издание.

Euractiv впервые сообщил в марте, что страны ЕС изучают возможность еще одного продления этой программы, что может продлить ее действие на шестой год.

В прошлом году Европейская комиссия призвала правительства стран ЕС подготовиться к окончательному постепенному прекращению программы. В 2024 году она приняла рекомендации по "скоординированному переходу" к более стабильным правовым статусам, но прогресс до сих пор был неравномерным, указывает издание.

Правительства некоторых стран блока выразили обеспокоенность тем, что "растущая доля недавно прибывших состоит из мужчин призывного возраста" – при этом несколько стран утверждают, что рамки следует пересмотреть "также в интересах Украины", как для поддержки сопротивления страны россии, так и для содействия будущим усилиям по восстановлению, говорится в документе.

Будущее рамок обсудят министры миграции на Совете ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел на этой неделе, где ожидается, что они предоставят политические указания относительно ее следующих шагов. Любое будущее продление или пересмотр должны будут быть предложены Европейской комиссией.

Еврокомиссия пока не сообщила, предложит ли официально еще одно продление. Отвечая на вопрос об этом, представитель Еврокомиссии сообщил Euractiv, что обсуждения с правительствами стран ЕС по этому вопросу продолжаются.

По состоянию на март 2026 года 4,33 миллиона украинцев имели статус временной защиты в ЕС, причем наибольшее количество из них приняли Германия (1,27 миллиона), Польша (961 405) и Чехия (379 820). Они составляли более 98% всех бенефициаров. Среди них 43,3% составляли женщины, 30,1% дети и 26,6% взрослые мужчины.

