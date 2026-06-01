Теневой флот РФ массово корродирует и угрожает масштабной экологической катастрофой — FT
Более половины теневого флота РФ корродирует и угрожает экологической катастрофой. Судам более 20 лет, они не имеют страхования и надлежащего обслуживания и должны быть утилизированы.
Более половины нефтяных танкеров "теневого флота" рф, перевозящих подсанкционную нефть, подвержены коррозии и могут стать причиной масштабной экологической катастрофы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исполнительного директора крупнейшей в мире компании по утилизации судов "GMS Partnership" Анила Шарму, информирует УНН.
По его словам, все больше судов продолжают эксплуатироваться значительно дольше стандартного срока службы, хотя из-за износа и коррозии они уже должны были быть утилизированы.
По меньшей мере треть таких судов нужно списать, а возможно и больше. Откровенно говоря, считаю, что речь идет о более чем половине флота
Судовой брокер Clarksons оценивает "теневой флот" примерно в 1800 судов, из которых около 1500 – нефтяные или продуктовые танкеры. Многим из них уже значительно больше 20 лет – это возраст, когда грузовые суда обычно утилизируют.
Владельцы судов, на которые распространяются санкции, сейчас максимально увеличивают срок службы своих кораблей благодаря прибыльной торговле вследствие роста цен на нефть из-за кризиса в Персидском заливе
В свою очередь руководитель судоходной компании CMB Tech Александер Саверис назвал ситуацию "бомбой замедленного действия".
"Эти суда не застрахованы, плохо обслуживаются, имеют некачественную команду на борту, это просто катастрофа, которая ждет своего часа. И на самом деле это большое чудо, что до сих пор не произошло никаких крупных аварий", - резюмировал Саверис.
В конце мая в Черном море дроны атаковали три танкера "теневого флота" рф вблизи Турции.
