3 мая, 09:57 • 22701 просмотра
Период напряжения и трансформации: астрологический прогноз на 4-10 мая
3 мая, 09:02 • 32019 просмотра
Певица Leleka, которая представит Украину, отправилась на Евровидение 2026Photo
3 мая, 08:30 • 23143 просмотра
На следующей неделе в Украину придет потепление до +25, но в ряде областей все еще возможны заморозки
3 мая, 07:10 • 32526 просмотра
День солнца, день кондитера и день Львова - какие праздники отмечают 3 маяPhoto
3 мая, 06:40 • 23456 просмотра
Украина поразила два танкера российского теневого флота возле порта Новороссийск — ЗеленскийVideo
3 мая, 06:19 • 25190 просмотра
День свободы прессы – как менялась работа журналистов сквозь столетия
2 мая, 14:05 • 25283 просмотра
Необычная активность со стороны беларуси на границе - Зеленский анонсировал новые санкцииVideo
2 мая, 11:37 • 69167 просмотра
Трамп фокусируется на Иране - Европа и Украина действуют без США - Politico
2 мая, 09:22 • 36886 просмотра
Блокада США стоила Ирану почти 5 млрд долларов - Axios
1 мая, 13:27 • 51907 просмотра
Основной ремонт ключевых международных трасс завершили с опережением графика - Премьер
Период напряжения и трансформации: астрологический прогноз на 4-10 мая
Зеленский в Ереване заявил об успехе борьбы Украины с "теневым флотом" россии

Киев • УНН

 • 404 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский в Ереване заявил об успехах в борьбе с российским "теневым флотом" и подчеркнул необходимость усиления санкций со стороны партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване об успехе борьбы Украины с "теневым флотом" рф. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Сейчас мы находим свои форматы санкций против российского теневого флота. И сегодня утром мы показывали соответствующие результаты – то, чего Украине удалось достичь ночью (речь идет о поражении Силами обороны в ночь на воскресенье российского ракетоносителя, сторожевого катера и танкера теневого флота в порту приморск в ленинградской области рф – ред.). Но также нужны санкции партнеров. Например, Великобритания делает это очень правильно, и нам важно, чтобы они помогли и другим партнерам реагировать соответственно", – заявил Зеленский.

Силы обороны поразили носитель Калибров Каракурт, сторожевой катер и танкер в порту Приморск. Также повреждена инфраструктура нефтеналивного порта.

Зеленский обсудил со Стармером оборонную поддержку Украины и давление на россию03.05.26, 20:41 • 1644 просмотра

