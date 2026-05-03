Зеленский в Ереване заявил об успехе борьбы Украины с "теневым флотом" россии
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване об успехе борьбы Украины с "теневым флотом" рф. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Сейчас мы находим свои форматы санкций против российского теневого флота. И сегодня утром мы показывали соответствующие результаты – то, чего Украине удалось достичь ночью (речь идет о поражении Силами обороны в ночь на воскресенье российского ракетоносителя, сторожевого катера и танкера теневого флота в порту приморск в ленинградской области рф – ред.). Но также нужны санкции партнеров. Например, Великобритания делает это очень правильно, и нам важно, чтобы они помогли и другим партнерам реагировать соответственно", – заявил Зеленский.
Напомним
Силы обороны поразили носитель Калибров Каракурт, сторожевой катер и танкер в порту Приморск. Также повреждена инфраструктура нефтеналивного порта.
